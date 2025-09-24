В "Дії" запустили онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности

Запланована подія 2

Онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности запустили в "Действии"

В Украине запустили онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности в "Дії". Теперь почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, единственное, что останется офлайн, - это выездная проверка на месте.

Свириденко отметила, что для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит быстро обмениваться документами и комментариями. Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации будет составлять от 1 месяца.

"По состоянию на сегодняшний день у нас зарегистрировано 125 операторов, большинство именно украинские, только 8 из них иностранные. Масштабирование и ускорение разминирования — среди ключевых приоритетов правительства. Ведь Украина сегодня — одна из самых заминированных стран мира", - подчеркнула Свириденко.

Как это работает?

Отныне все этапы сертификации проходят онлайн на портале Дія. От подачи заявки до подписания договоров – все в удобном цифровом формате:

  • без поездок и бумажной волокиты;
  • без географических барьеров – подать заявление можно с любой точки мира;
  • с четким и прогнозируемым результатом

Экономия времени и ресурсов позволяет компаниям сосредоточиться на главном – безопасном разминировании и оперативном привлечении саперов.

Разминирование в Украине

Более 20% Украины пострадали от боевых действий и до сих пор нуждаются в тщательном обследовании и очистке. 37 048 км² украинских земель уже разминированы и вернулись в безопасное использование, часть из них снова засеяна и приносит урожай.

Но полное очищение земель сельскохозяйственного назначения может растянуться на десятилетие, что ставит под угрозу продовольственную безопасность и экономическое восстановление страны.

С 2022 года по июль 2025 года разминировано и возвращено в использование 7,75 тыс. га сельхозугодий – это лишь 0,08% от площади загрязненных сельхозземель, еще 403 тыс. га – возвращено в обработку аграриям в упрощенном порядке.

При таких темпах разминирования полностью очистить сельскохозяйственные земли в Украине от опасных предметов удастся лишь примерно через 83 года.

Светлана Манько