Запланована подія 2

В "Дії" запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності

Онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності запустили в "Дії"

В Україні запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії". Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. 

Як пише Delo.ua, про це  повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці.

Свириденко зауважила, що для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.

"Станом на зараз у нас зареєстрована 125 операторів, більшість саме українські, лише 8 з них іноземні. Масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу", - наголосила Свириденко.

Як це працює?

Відтепер усі етапи сертифікації відбуваються онлайн на порталі Дія. Від подання заявки до підписання договорів — все у зручному цифровому форматі:

  • без поїздок та паперової тяганини;
  • без географічних бар’єрів — подати заяву можна з будь-якої точки світу;
  • із чітким та прогнозованим результатом

Економія часу й ресурсів дозволяє компаніям зосередитися на головному — безпечному розмінуванні й оперативному залученню саперів.

Розмінування в Україні

Понад 20% України постраждали від бойових дій та досі потребують ретельного обстеження й очищення. 37 048 км² українських земель уже розміновані й повернулися в безпечне використання, частина з них знову засіяна й приносить врожай. 

Але повне очищення земель сільськогосподарського призначення може розтягнутися на десятиліття, що ставить під загрозу продовольчу безпеку та економічне відновлення країни.

З 2022 року і до липня 2025 року розміновано та повернуто у використання 7,75 тис га сільгоспугідь – це лише 0,08% від площі забруднених сільгоспземель, ще 403 тис. га – повернуто в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

За таких темпів розмінування, повністю очистити сільськогосподарські землі в Україні від небезпечних предметів вдасться лише приблизно через 83 роки.

Автор:
Світлана Манько