Планове оновлення державного реєстру ветеранів війни в "Дії": що не працюватиме
У “Дії” тимчасово будуть недоступні сервіси для ветеранів через планове оновлення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".
Тимчасова недоступність послуг
У "Дії" заплановане оновлення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, тому користувачі, які планували скористатися ветеранськими сервісами, мають зробити це до завтрашнього ранку.
Технічні роботи відбудуться 27 вересня з 09:30 до 23:00.
Під час оновлення тимчасово не працюватимуть:
- посвідчення ветерана в "Дії";
- сервіс Ветеран Pro;
- онлайн-послуги, пов’язані з реєстром;
- перевірка статусів у кабінетах уповноважених осіб.
Нагадаємо, у застосунку “Дія” штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.