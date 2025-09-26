Запланована подія 2

Планове оновлення державного реєстру ветеранів війни в "Дії": що не працюватиме

Ветеранські сервіси в "Дії" не працюватимуть 27 вересня / Дія

У “Дії” тимчасово будуть недоступні сервіси для ветеранів через планове оновлення Єдиного державного реєстру ветеранів війни. 

Як пише  Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Тимчасова недоступність послуг

У "Дії" заплановане оновлення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, тому користувачі, які планували скористатися ветеранськими сервісами, мають зробити це до завтрашнього ранку.

Технічні роботи відбудуться 27 вересня з 09:30 до 23:00.

Під час оновлення тимчасово не працюватимуть:

  • посвідчення ветерана в "Дії";
  • сервіс Ветеран Pro;
  • онлайн-послуги, пов’язані з реєстром;
  • перевірка статусів у кабінетах уповноважених осіб.

Нагадаємо, у застосунку “Дія” штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.

Автор:
Ольга Опенько