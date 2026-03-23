Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Плата за Ормузский пролив: Иран требует до $2 млн с танкеров

нефть
Иран и Ормузский пролив: новый режим судоходства / Depositphotos

Иран продолжает взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, устанавливая новые правила судоходства. Речь идет о суммах до $2 млн за танкер на фоне эскалации напряжения в регионе.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет СNN, ссылаясь на анонимный иранский источник.

Что происходит в Ормужском проливе

Иран продолжает взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив.

"Мы продолжим оказывать давление на Израиль и вводить новый правовой режим в Ормузском проливе", - заявил источник, имея в виду уведомление о возможных выплатах около 2 миллионов долларов за проход каждого танкера.

Собеседник также отметил, что президент США Дональд Трамп должен согласиться с условиями Ирана для прекращения конфликта, иначе он рискует собственной политической карьерой.

"Похоже, Трамп, сталкиваясь с внутренним давлением и ростом мировых цен на нефть, должен как можно быстрее найти выход из ловушки, которую для него подготовил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и принять условия Ирана. В противном случае он может оказаться на бесконечном пути, который угрожает потерять всю".

Напомним, основным фактором роста цен на нефть стало почти полное блокирование Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Нарушения судоходства связывают с войной между США, Израилем и Ираном, которая длится уже третью неделю.

Автор:
Ольга Опенько