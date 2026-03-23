Плата за Ормузский пролив: Иран требует до $2 млн с танкеров

Иран продолжает взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, устанавливая новые правила судоходства. Речь идет о суммах до $2 млн за танкер на фоне эскалации напряжения в регионе.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет СNN, ссылаясь на анонимный иранский источник.

Что происходит в Ормужском проливе

Иран продолжает взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив.

"Мы продолжим оказывать давление на Израиль и вводить новый правовой режим в Ормузском проливе", - заявил источник, имея в виду уведомление о возможных выплатах около 2 миллионов долларов за проход каждого танкера.

Собеседник также отметил, что президент США Дональд Трамп должен согласиться с условиями Ирана для прекращения конфликта, иначе он рискует собственной политической карьерой.

"Похоже, Трамп, сталкиваясь с внутренним давлением и ростом мировых цен на нефть, должен как можно быстрее найти выход из ловушки, которую для него подготовил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и принять условия Ирана. В противном случае он может оказаться на бесконечном пути, который угрожает потерять всю".

Напомним, основным фактором роста цен на нефть стало почти полное блокирование Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Нарушения судоходства связывают с войной между США, Израилем и Ираном, которая длится уже третью неделю.