Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Плата за Ормузьку протоку: Іран вимагає до $2 млн із танкерів

нафта
Іран і Ормузька протока: новий режим судноплавства / Depositphotos

Іран продовжує стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку, встановлюючи нові правила судноплавства. Йдеться про суми до $2 млн за танкер на тлі ескалації напруження в регіоні.

Як інформує Delo.ua, про це пише СNN, посилаючись на анонімне іранське джерело.

Що відбувається в Ормузькій протоці

Іран продовжує стягувати плату за проходження суден через Ормузьку протоку. 

"Ми продовжимо чинити тиск на Ізраїль і запроваджувати новий правовий режим в Ормузькій протоці", - заявило джерело, маючи на увазі повідомлення про можливі виплати близько 2 мільйонів доларів за прохід кожного танкера.

Співрозмовник також зазначив, що президент США Дональд Трамп повинен погодитися на умови Ірану для припинення конфлікту, інакше він ризикує власною політичною кар’єрою.

"Схоже, Трамп, стикаючись із внутрішнім тиском та зростанням світових цін на нафту, має якнайшвидше знайти вихід із пастки, яку для нього підготував прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, і прийняти умови Ірану. В іншому випадку він може опинитися на нескінченному шляху, який загрожує втратити всю його політичну підтримку", - додало джерело.

Нагадаємо, основним фактором зростання цін на нафту стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.

Автор:
Ольга Опенько