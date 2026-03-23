Плата за Ормузьку протоку: Іран вимагає до $2 млн із танкерів

Іран продовжує стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку, встановлюючи нові правила судноплавства. Йдеться про суми до $2 млн за танкер на тлі ескалації напруження в регіоні.

Як інформує Delo.ua, про це пише СNN, посилаючись на анонімне іранське джерело.

Що відбувається в Ормузькій протоці

Іран продовжує стягувати плату за проходження суден через Ормузьку протоку.

"Ми продовжимо чинити тиск на Ізраїль і запроваджувати новий правовий режим в Ормузькій протоці", - заявило джерело, маючи на увазі повідомлення про можливі виплати близько 2 мільйонів доларів за прохід кожного танкера.

Співрозмовник також зазначив, що президент США Дональд Трамп повинен погодитися на умови Ірану для припинення конфлікту, інакше він ризикує власною політичною кар’єрою.

"Схоже, Трамп, стикаючись із внутрішнім тиском та зростанням світових цін на нафту, має якнайшвидше знайти вихід із пастки, яку для нього підготував прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, і прийняти умови Ірану. В іншому випадку він може опинитися на нескінченному шляху, який загрожує втратити всю його політичну підтримку", - додало джерело.

Нагадаємо, основним фактором зростання цін на нафту стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.