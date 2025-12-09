Платформа Grit будет помогать приоритизировать очистку территорий от мин

В Украине представили национальную цифровую платформу Grit, предназначенную для планирования, приоритизации и мониторинга гуманитарного разминирования. Система формирует цифровые двойники участков, позволяет определять приоритеты очистки территорий и эффективно планировать работы по безопасному восстановлению экономической и социальной деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Разминирование и восстановление территорий

"Над развитием Grit работают украинские эксперты и ученые в сфере экологии, экономики социальных наук, геоинформационных систем и data инжиниринга. Они, имея ШИ-инструменты, мощную инфраструктуру для построения аналитических моделей и хорошее понимание математики и логики, могут дать ответ на огромное количество вопросов относительно текущего состояния территорий. форматах, позволяет сравнивать площади, отслеживать динамику", – сказал Игорь Безкаравайный .

Платформа Grit создает цифровой двойник каждого участка и применяет аналитические модели для принятия обоснованных решений на основе актуальных данных. Во время презентации Игорь Безкаравайный показал пример работы системы: один полигон, вероятно, загрязненной территории площадью около 6 га может блокировать 137 кадастровых участков общей площадью более 200 га. Из-за риска остатков войны владельцы не обрабатывают эти наделы, поэтому приоритетная очистка одного полигона позволит возобновить экономическую деятельность на более чем 200 га земли.

Еще один пример использования аналитики Grit – определение приоритетных для очистки территорий в радиусе 5 км от школ, где большинство учащихся обучаются очно. Это обеспечивает безопасность как для детей, так и для педагогов.

В текущем процессе разминирования Grit планируется интегрировать на этапе создания годовых планов разминирования. Собранные верифицированные данные позволяют планировать очистку тех территорий, где от этого будет наибольший эффект.

Справочно

GRIT/ГРИТ (Ground Rehabilitation through Innovation Technologies) – национальная цифровая платформа для планирования, приоритетизации и мониторинга гуманитарного разминирования, работающая на базе техгиганта Palantir. В настоящее время платформа использует более 20 наборов данных государственных и коммерческих реестров, спутниковые данные и данные операторов и т.п. и планирует дальнейшее расширение возможностей в следующем году.

Добавим, с начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны Украины ликвидировали более 1 млн. взрывоопасных предметов.