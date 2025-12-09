Платформа Grit допомагатиме пріоритизувати очищення територій від мін

В Україні презентували національну цифрову платформу Grit, призначену для планування, пріоритизації та моніторингу гуманітарного розмінування. Система формує цифрові двійники ділянок, дозволяє визначати пріоритети очищення територій та ефективно планувати роботи для безпечного відновлення економічної та соціальної діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Розмінування та відновлення територій

"Над розвитком Grit працюють українські експерти і науковці у сфері екології, економіки соціальних наук, геоінформаційних систем та data інжинірингу. Вони, маючи ШІ-інструменти, потужну інфраструктуру для побудови аналітичних моделей і добре розуміння математики та логіки, можуть дати відповідь на величезну кількість питань щодо поточного стану територій і їхнього майбутнього розвитку. Вся необхідна інформація видається у зручних форматах, дозволяє порівнювати площі, відстежувати динаміку", – сказав Ігор Безкаравайний.

Платформа Grit створює цифровий двійник кожної ділянки та застосовує аналітичні моделі для прийняття обґрунтованих рішень на основі актуальних даних. Під час презентації Ігор Безкаравайний показав приклад роботи системи: один полігон ймовірно забрудненої території площею близько 6 га може блокувати 137 кадастрових ділянок загальною площею понад 200 га. Через ризик залишків війни власники не обробляють ці наділи, тож пріоритетне очищення одного полігону дозволить відновити економічну діяльність на більш ніж 200 га землі.

Ще один приклад використання аналітики Grit - визначення пріоритетних для очищення територій у радіусі 5 км від шкіл, де більшість учнів навчаються очно. Це забезпечує безпеку як для дітей, так і для педагогів.

В поточному процесі розмінування Grit планується інтегрувати на етапі створення річних планів розмінування. Зібрані верифіковані дані дають змогу планувати очищення саме тих територій, де від цього буде найбільший ефект.

Довідково

GRIT / ГРІТ (Ground Rehabilitation through Innovation Technologies) - національна цифрова платформа для планування, пріоритезації та моніторингу гуманітарного розмінування, яка працює на базі техгіганта Palantir. На цей час платформа використовує понад 20 наборів даних державних та комерційних реєстрів, супутникові дані та дані операторів тощо і планує подальше розширення спроможностей наступного року.

Додамо, від початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони України ліквідували понад 1 млн вибухонебезпечних предметів.