Платформа Grammarly сменила название на Superhuman: какой новый пакет предлагает пользователям

Grammarly
Grammarly сменила название. / Depositphotos

Технологическая компания Grammarly с украинскими корнями Grammarly меняет название на Superhuman. Это изменение отображает новую стратегию выхода за пределы коррекции текста. Superhuman запускает пакет продуктов на основе проактивного ИИ, включая новый универсальный инструмент Superhuman Go.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора компании Шишира Мехротра.

По его словам, продукт Grammarly будет все еще существовать, но компания переходит от единого продукта к целому пакету. Он включает:

  • сервис по написанию текстов;
  • универсальная рабочая среда Coda;
  • почтовый ящик Superhuman Mail с искусственным интеллектом;
  • новый ключевой продукт Superhuman Go.

Этот пакет доступен для подписки уже сегодня.

Что такое Superhuman Go?

Superhuman Go – это главное новое предложение, которое, как и Grammarly, работает в каждой программе и вкладке. Но вместо одного помощника Go предлагает целую команду агентов ИИ, которые могут проводить мозговые штурмы, получать информацию, планировать встречи и автоматизировать задачи.

Ключевая особенность Go заключается в его проактивности: он помогает "без надобности просить", находя возможности сделать что-то лучшее или быстрее, независимо от того, где вы работаете. Например: Go мгновенно предоставит нужную информацию, чтобы вам не приходилось останавливать работу; в цепочке переписки о встрече Go автоматически покажет вашу доступность и поможет забронировать время; при написании письма клиенту Go активирует агентов для настройки профессионального языка, вытащит соответствующие данные с CRM и упомянет о недавних проблемах со службой поддержки.

Как отмечает Мехротра, компания Superhuman стремится к тому, чтобы искусственный интеллект стал настолько естественным и встроенным в рабочий процесс, что вы забудете о его существовании. Это позволит пользователям "иметь время быть более креативными, стратегическими и влиятельными".

Справочно

Grammarly – это онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта, помогающая улучшать качество англоязычной коммуникации. Она дает рекомендации по грамматике, орфографии, пунктуации, стилю и тону, а также выявляет плагиат. Сервис доступен через веб-редактор, расширения браузера, мобильные клавиатуры и надстройки для Microsoft Office.

Компания Grammarly была основана в 2009 году тремя украинцами: Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером. Она является одним из самых известных в мире "единорогов" (стартапов с оценкой более $1 млрд) с украинскими корнями.

Напомним,компания Grammarly, самый дорогой украинский единорог с отметкой $13 млрд, собрала в Киеве команду, работающую над разработкой ШИ-агентов.

Автор:
Татьяна Ковальчук