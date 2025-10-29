Grammarly змінила назву на Superhuman: який новий пакет пропонує користувачам

Технологічна компанія Grammarly з українським корінням змінює назву на Superhuman. Ця зміна відображає нову стратегію виходу за межі редагування тексту. Superhuman запускає пакет продуктів на основі проактивного ШІ, включаючи новий універсальний інструмент Superhuman Go.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис генерального директора компанії Шишира Мехротра.

За його словами, продукт Grammarly все ще існуватиме, але компанія переходить від єдиного продукту до цілого пакета. Він включає:

сервіс з написання текстів;

універсальне робоче середовище Coda;

поштову скриньку Superhuman Mail зі штучним інтелектом;

новий ключовий продукт Superhuman Go.

Цей пакет доступний для передплати вже сьогодні.

Що таке Superhuman Go?

Superhuman Go — це головна нова пропозиція, яка, як і Grammarly, працює в кожній програмі та вкладці. Але замість одного помічника, Go пропонує цілу команду агентів ШІ, які можуть проводити мозкові штурми, отримувати інформацію, планувати зустрічі та автоматизувати завдання.

Ключова особливість Go полягає в його проактивності: він допомагає "без потреби просити", знаходячи можливості зробити щось краще або швидше, незалежно від того, де ви працюєте. Наприклад: Go миттєво надасть потрібну інформацію, щоб вам не доводилося зупиняти роботу; у ланцюжку листування про зустріч Go автоматично покаже вашу доступність і допоможе забронювати час; під час написання листа клієнту Go активує агентів для налаштування професійної мови, витягне відповідні дані з CRM і згадає про нещодавні проблеми зі службою підтримки.

Як зазначає Мехротра, компанія Superhuman прагне, щоб штучний інтелект став настільки природним і вбудованим у робочий процес, що ви забудете про його існування. Це дозволить користувачам "мати час бути більш креативними, стратегічними та впливовими".

Довідково

Grammarly – це онлайн-платформа на основі штучного інтелекту, яка допомагає покращувати якість англомовної комунікації. Вона надає рекомендації щодо граматики, орфографії, пунктуації, стилю та тону, а також виявляє плагіат. Сервіс доступний через веб-редактор, браузерні розширення, мобільні клавіатури та надбудови для Microsoft Office.

Компанія Grammarly була заснована у 2009 році трьома українцями: Олексієм Шевченком, Максимом Литвином та Дмитром Лідером. Вона є одним з найвідоміших у світі "єдинорогів" (стартапів з оцінкою понад $1 млрд) з українським походженням.

Нагадаємо, компанія Grammarly з оцінкою $13 млрд зібрала у Києві команду, яка працює над розробкою ШІ-агентів.