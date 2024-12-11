PlayStation 5 выводит Sony на новый уровень: акции компании достигли рекорда

Акции компании Sony выросли на 4,1% до рекордного уровня 3,338 иен ($22) на фоне оптимистичных финансовых результатов и прогнозов ее подразделения PlayStation. Компания заявила, что ожидает также рекордную операционную прибыль в текущем финансовом году благодаря высоким продажам посторонних игр и подписок PlayStation Plus.

Об этом пишет Video Games Chronicle.

Эти показатели превзошли предыдущий рекордный показатель закрытия в 3,260 иен, установленный в 2000 году.

В финансовом отчете за второй квартал 2024 года (завершившийся 30 сентября) Sony сообщила о 12% росте продаж в подразделении Game and Network Services, достигших примерно 7 миллиардов долларов.

Основным двигателем этого роста стали продажи посторонних игр, в том числе спортивного хита, вероятно, EA Sports FC 25, и ролевой игры из Китая, вероятно, Black Myth: Wukong.

Операционная прибыль этого подразделения выросла на 184% и достигла около 900 миллионов долларов, что является рекордом для второго квартала. В результате Sony повысила прогноз годовой выручки на 4% для финансового года, который завершится в апреле 2025 года.

Согласно сообщению, несмотря на успехи в продаже игр, поставки консолей PlayStation 5 за три месяца составили 3,8 миллиона единиц, что на 29% меньше, чем в прошлом году.

Общее количество поставленных PS5 теперь составляет 65,5 миллионов единиц, что отстает от темпов продаж PlayStation 4 за аналогичный период (67,5 миллионов).

В то же время, доходы от сетевых услуг, включая PS Plus, выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется переходом пользователей на более дорогие подписки и повышением цен.

Ежемесячное количество активных пользователей всех платформ в сентябре выросло на 8%, а общее время игры выросло на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Sony планирует продолжать совмещать традиционные однопользовательские игры и игры-сервисы в своей стратегии развития, что, как ожидается, обеспечит стабильный рост компании. Результаты компании свидетельствуют о ее уверенной позиции на рынке и способности адаптироваться к новым вызовам и трендам.

Напомним, в августе Sony сообщила о росте операционной прибыли на 10% во втором квартале 2024 года, превзойдя ожидания аналитиков. Основным драйвером роста стал бизнес датчиков изображения, являющийся ключевым поставщиком для производителей смартфонов.