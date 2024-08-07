Sony сообщила о 10% росте операционной прибыли во втором квартале

Японский технологический гигант Sony сообщил о росте операционной прибыли на 10% во втором квартале 2024 года, превзойдя ожидания аналитиков. Основным драйвером роста стал бизнес датчиков изображения, являющийся ключевым поставщиком для производителей смартфонов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Прибыль составила 1,90 миллиарда долларов, превысив среднюю оценку в 1,87 миллиарда долларов от семи аналитиков, опрошенных LSEG. Также прибыль от бизнеса датчиков изображения выросла примерно в три раза до 248 миллионов долларов.

В первом квартале Sony реализовала 2,4 миллиона единиц PlayStation 5 (PS5), что является понижением по сравнению с прошлым годом, но компания получила большую прибыль от игрового бизнеса благодаря увеличению продаж программного обеспечения от сторонних разработчиков.

В мае группа заявила, что ожидает продать 18 млн. единиц PS5 в этом финансовом году по сравнению с 20,8 млн. годом ранее.

Отмечается, что игровая индустрия борется с ростом издержек и слабым ценообразованием. На прошлой неделе разработчик Bungie, принадлежащий Sony, объявил, что сокращает почти пятую часть своей рабочей силы.

Напомним, 13 марта Sony выпустила новое обновление системы PlayStation 5, которое улучшает звук контроллера и позволяет изменять яркость индикатора питания.

Динамики контроллера теперь громче, благодаря чему динамики звучат более четко во время трансляции звуков в игре и голосового чата. Также улучшен микрофон контроллера. Sony говорит, что новая модель машинного обучения искусственному интеллекту подавляет фоновые шумы от нажатий кнопок и звука игры, что способствует улучшению голосового чата.

Напомним, ранее стало известно, что новую приставку оснастят 8-ядерным и 16-струйным процессором Viola. Как и обычная PS5, чип будет на архитектуре AMD Zen 2 для обеспечения совместимости между консолями. Однако максимальную тактовую частоту повысят до 4,4 ГГц.

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