Sony повідомила про 10% зростання операційного прибутку у другому кварталі

Японський технологічний гігант Sony повідомив про зростання операційного прибутку на 10% у другому кварталі 2024 року, перевершивши очікування аналітиків. Основним драйвером зростання став бізнес датчиків зображення, який є ключовим постачальником для виробників смартфонів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Прибуток склав 1,90 мільярда доларів, перевищивши середню оцінку в 1,87 мільярда доларів від семи аналітиків, опитаних LSEG. Також прибуток від бізнесу датчиків зображення зріс приблизно втричі до 248 мільйонів доларів.

У першому кварталі Sony реалізувала 2,4 мільйона одиниць PlayStation 5 (PS5), що є зниженням у порівнянні з минулим роком, але компанія отримала більший прибуток від ігрового бізнесу завдяки збільшенню продажів програмного забезпечення від сторонніх розробників.

У травні група заявила, що очікує продати 18 млн одиниць PS5 у цьому фінансовому році порівняно з 20,8 млн роком раніше.

Зазначається, що ігрова індустрія бореться зі зростанням витрат і слабким ціноутворенням. Минулого тижня розробник Bungie, що належить Sony, оголосив, що скорочує майже п'яту частину своєї робочої сили.

Нагадаємо 13 березня Sony випустила нове оновленнясистеми PlayStation 5 , яке покращує звук контролера і дозволяє змінювати яскравість індикатора живлення.

Динаміки контролера тепер голосніші, завдяки чому динаміки звучать чіткіше під час трансляції звуків у грі та голосового чату. Також покращено мікрофон контролера. Sony каже, що нова модель машинного навчання штучного інтелекту пригнічує фонові шуми від натискань кнопок і звуку гри, що сприяє покращенню голосового чату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нову приставку оснастять 8-ядерним та 16-потоковим процесором Viola. Як і звичайна PS5, чип буде на архітектурі AMD Zen 2 задля забезпечення сумісності між консолями. Однак максимальну тактову частоту підвищать до 4,4 ГГц.

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