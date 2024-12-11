PlayStation 5 виводить Sony на новий рівень: акції компанії досягли рекорду

Акції компанії Sony зросли на 4,1% до рекордного рівня 3,338 єн ($22) на тлі оптимістичних фінансових результатів і прогнозів її підрозділу PlayStation. Компанія заявила, що очікує також рекордний операційний прибуток у поточному фінансовому році завдяки високим продажам сторонніх ігор та підписок PlayStation Plus.

Про це пише Video Games Chronicle.

Ці показники перевершили попередній рекордний показник закриття у 3,260 єн, встановлений у 2000 році.

У фінансовому звіті за другий квартал 2024 року (що завершився 30 вересня) Sony повідомила про 12% зростання продажів у підрозділі Game and Network Services, які досягли приблизно 7 мільярдів доларів.

Основним рушієм цього зростання стали продажі сторонніх ігор, зокрема спортивного хіта, ймовірно, EA Sports FC 25, і рольової гри з Китаю, імовірно, Black Myth: Wukong.

Операційний прибуток цього підрозділу зріс на 184% і досяг близько 900 мільйонів доларів, що є рекордом для другого кварталу. У результаті Sony підвищила прогноз річної виручки на 4% для фінансового року, який завершиться у квітні 2025 року.

згідно з повідомленням, попри успіхи у продажах ігор, поставки консолей PlayStation 5 за три місяці склали 3,8 мільйона одиниць, що на 29% менше, ніж у минулому році.

Загальна кількість поставлених PS5 тепер становить 65,5 мільйона одиниць, що відстає від темпів продажів PlayStation 4 за аналогічний період (67,5 мільйона).

Водночас доходи від мережевих послуг, включаючи PS Plus, зросли на 18% порівняно з минулим роком. Це пояснюється переходом користувачів на дорожчі підписки та підвищенням цін.

Щомісячна кількість активних користувачів усіх платформ у вересні зросла на 8%, а загальний час гри зріс на 14% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Sony планує продовжувати поєднувати традиційні однокористувацькі ігри та ігри-сервіси у своїй стратегії розвитку, що, як очікується, забезпечить стабільне зростання компанії. Результати компанії свідчать про її впевнену позицію на ринку та здатність адаптуватися до нових викликів і трендів.

Нагадаємо, у серпні Sony повідомила про зростання операційного прибутку на 10% у другому кварталі 2024 року, перевершивши очікування аналітиків. Основним драйвером зростання став бізнес датчиків зображення, який є ключовим постачальником для виробників смартфонів.