Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Наличный курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

По 7500 грн на ребенка: кто может получить новую материальную помощь в Киеве в 2026 году

семья
12 500 столичных семей получат адресную помощь / Depositphotos

Киевские многодетные семьи получат существенную поддержку – город выплатит по 7500 грн на каждого ребенка до 6 лет. На эту масштабную помощь в бюджете программы "Забота" на 2026 год уже заложено около 100 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Отмечается, что в этом году адресную помощь получат более 13 000 детей. Это на треть больше, чем в 2025 году, когда выплаты были начислены для 10 000 детей.

"Выплату осуществляют на каждого ребенка, получающего государственную социальную помощь, а не на семью в целом. Это позволяет точнее учитывать потребности семей и обеспечивать больший объем поддержки. Семьи, которые уже получали помощь в прошлом году, не должны повторно подавать документы - выплату начислят автоматически", - сообщила заместитель председателя КГГА.

Выплату запланировано провести в конце января – начале февраля. Средства поступят на "Карту киевлянина" для семей, которые:

  • воспитывают троих и более детей;
  • состоят на учете в органах социальной защиты;
  • фактически проживают в Киеве.

Податься на помощь впервые можно двумя способами: через районное управление соцзащиты или в отделении ЦНАПа по месту вашего жительства.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.

Автор:
Татьяна Бессараб