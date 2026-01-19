По 7500 грн на ребенка: кто может получить новую материальную помощь в Киеве в 2026 году

Киевские многодетные семьи получат существенную поддержку – город выплатит по 7500 грн на каждого ребенка до 6 лет. На эту масштабную помощь в бюджете программы "Забота" на 2026 год уже заложено около 100 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Отмечается, что в этом году адресную помощь получат более 13 000 детей. Это на треть больше, чем в 2025 году, когда выплаты были начислены для 10 000 детей.

"Выплату осуществляют на каждого ребенка, получающего государственную социальную помощь, а не на семью в целом. Это позволяет точнее учитывать потребности семей и обеспечивать больший объем поддержки. Семьи, которые уже получали помощь в прошлом году, не должны повторно подавать документы - выплату начислят автоматически", - сообщила заместитель председателя КГГА.

Выплату запланировано провести в конце января – начале февраля. Средства поступят на "Карту киевлянина" для семей, которые:

воспитывают троих и более детей;

состоят на учете в органах социальной защиты;

фактически проживают в Киеве.

Податься на помощь впервые можно двумя способами: через районное управление соцзащиты или в отделении ЦНАПа по месту вашего жительства.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.