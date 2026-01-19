По 7 500 грн на дитину: хто може отримати нову матеріальну допомогу в Києві у 2026 році

Київські багатодітні родини отримають суттєву підтримку – місто виплатить по 7 500 грн на кожну дитину до 6 років. На цю масштабну допомогу в бюджеті програми "Турбота" на 2026 рік уже закладено майже 100 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що цьогоріч адресну допомогу отримають понад 13 000 дітей. Це на третину більше, ніж у 2025 році, коли виплати нарахували для 10 000 дітей.

"Виплату здійснюють на кожну дитину, що отримує державну соціальну допомогу, а не на сім’ю загалом. Це дозволяє точніше враховувати потреби родин і забезпечувати більший об’єм підтримки. Родини, які вже отримували допомогу торік, не мають повторно подавати документи – виплату нарахують автоматично", – повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Виплату заплановано провести в кінці січня – на початку лютого. Кошти надійдуть на "Картку киянина" для родин, які:

виховують трьох і більше дітей;

перебувають на обліку в органах соціального захисту;

фактично проживають у Києві.

Податися на допомогу вперше можна двома способами: через районне управління соцзахисту або у відділенні ЦНАПу за місцем вашого проживання.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.