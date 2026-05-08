По стандартам ЕС: Кабмин утвердил новые правила использования земель под торфяниками

торфяное месторождение, деревья
Правительство утвердило новые правила использования земель под торфяными месторождениями / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Правительство приняло постановление, устанавливающее правила формирования земельных участков, их передачу в пользование и изменение целевого назначения на территориях, где имеются залежи торфа. Новые правила будут применяться только к будущим решениям по использованию участков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как отметили в ведомстве, принятие документа приближает украинское регулирование подходов ЕС в сфере охраны природных поселков, восстановления экосистем, водной и климатической политики.

Ключевые изменения в управлении землями

Основой новых правил есть создание специального информационного слоя в Государственном земельном кадастре на картографической основе. Этот слой будет содержать данные об участках, в пределах которых расположены торфяники. Распорядители земель должны учитывать эту информацию во время:

  • передачи земель в собственность или пользование;
  • изменения их целевого назначения;
  • управление участками, полностью или частично занятыми торфяниками.

Постановление также уточняет состав угодий, к которым относятся такие территории и определяет разрешенные виды их использования. Это позволяет принимать решения на основе природной ценности земли, учитывая ее климатическую и водорегулирующую функции.

Права владельцев и особые условия

Новые нормы не предусматривают автоматического просмотра установленного целевого назначения. Владельцы и пользователи не обязаны переоформлять документы на участки, сформированные до вступления в силу постановления. Правила будут действовать только для будущих решений. Отдельно урегулирован вопрос предоставления участков лицам, чье имущество было уничтожено в результате вооруженной агрессии российской федерации.

"Торфовища - это природный ресурс, который имеет значение и для окружающей среды, и для климатической безопасности... Это поможет предотвратить дальнейшую деградацию торфяников, уменьшить выбросы CO , значительно снизить риски пожаров и приблизить украинскую земельную политику к европейским экологическим стандартам", - отметила заместитель министра Ирина Овчаренко.

Напомним, общественное обсуждение проекта в постановлении "Об особенностях правового режима использования земель под торфяниками и возможных видах их целевого назначения" началось еще в начале января. По данным министерства, переувлажненные и заболоченные земли в Украине занимают около 5,4 млн. гектаров, из которых более 3,3 млн. гектаров осушено. Значительная часть этих территорий требует восстановления, а отсутствие надлежащего учета и защиты торфяников усиливает климатические, экологические и водохозяйственные риски.

Автор:
Татьяна Ковальчук