За стандартами ЄС: Кабмін затвердив нові правила використання земель під торфовищами

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює правила формування земельних ділянок, їх передачі у користування та зміни цільового призначення на територіях, де наявні поклади торфу. Нові правила застосовуватимуться лише до майбутніх рішень щодо використання ділянок.

Як зазначили у відомстві, прийняття документу наближає українське регулювання до підходів ЄС у сфері охорони природних оселищ, відновлення екосистем, водної та кліматичної політики.

Ключові зміни в управлінні землями

Основою нових правил є створення спеціального інформаційного шару в Державному земельному кадастрі на картографічній основі. Цей шар міститиме дані про ділянки, у межах яких розташовані торфовища. Розпорядники земель повинні враховувати цю інформацію під час:

передачі земель у власність або користування;

зміни їх цільового призначення;

управління ділянками, які повністю або частково зайняті торфовищами.

Постанова також уточнює склад угідь, до яких належать такі території, та визначає дозволені види їх використання. Це дозволяє приймати рішення на основі природної цінності землі, враховуючи її кліматичну та водорегулювальну функції.

Права власників та особливі умови

Нові норми не передбачають автоматичного перегляду вже встановленого цільового призначення. Власники та користувачі не мають обов’язку переоформлювати документи на ділянки, сформовані до набрання чинності постанови. Правила діятимуть лише для майбутніх рішень. Окремо врегульовано питання надання ділянок особам, чиє майно було знищено внаслідок збройної агресії російської федерації.

"Торфовища – це природний ресурс, який має значення і для довкілля, і для кліматичної безпеки... Це допоможе запобігти подальшій деградації торфовищ, зменшити викиди CO₂, значно знизити ризики пожеж і наблизити українську земельну політику до європейських екологічних стандартів", – зазначила заступниця міністра Ірина Овчаренко.

Нагадаємо, громадське обговорення проєкту постанови "Про особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення" розпочалося ще на початку січня. За даними міністерства, перезволожені та заболочені землі в Україні займають близько 5,4 млн гектарів, із яких понад 3,3 млн гектарів осушено. Значна частина цих територій потребує відновлення, а відсутність належного обліку та правового захисту торфовищ посилює кліматичні, екологічні та водогосподарські ризики.