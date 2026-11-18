По программе "Власна справа 2.0" 355 предпринимателей получат 468 млн грн грантовой поддержки. Реализация этих проектов должна обеспечить работой 556 человек в разных регионах Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная служба занятости.

Какой бизнес получит больше средств

Больше всего грантов приходится на три сферы:

торговлю – 21% на почти 70 млн грн;

перерабатывающая промышленность – 18% на 101 млн грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность – 11% на 71 млн. грн.

Структура поддержанных проектов выглядит следующим образом:

66% сосредоточены в приоритетных секторах экономики;

29% являются плательщиками НДС;

23% расположены на прифронтовых территориях;

4% составляют релоцированные предприятия;

1% получает средства на обновление поврежденных или уничтоженных российскими атаками средств производства.

Среди получивших гранты физических лиц и ФЛП 56% составляют женщины, 9% – предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет, еще 10% – внутренне перемещенные лица.

По количеству победителей лидируют Львовская область – 15%, Киевская – 8%, Киев – 7%, Днепропетровская и Ивано-Франковская области – по 6%.

Сколько денег можно получить

На возбуждение собственного дела можно получить от 100 тыс. до 300 тыс. грн, а с учетом бонусов – до 500 тыс. грн. Создавать рабочие места в этом случае не обязательно.

Для масштабирования уже имеющегося бизнеса предусмотрены гранты от 500 тыс. до 1,5 млн. грн., а с учетом бонусов – до 2,5 млн. грн. Обязательное условие получения такого финансирования – создать по меньшей мере одно рабочее место.

Всего с момента перезапуска "Собственного дела 2.0" одобрили уже 615 проектов на общую сумму 745 млн грн. Их реализация предполагает создание 923 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что более 530 украинских предпринимателей стали победителями очередного этапа грантовой программы "Власна справа". Они создадут 917 новых рабочих мест