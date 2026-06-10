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"Власна справа": девятая волна правительственной программы поддержит предпринимателей на 196 млн грн

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Более 530 предпринимателей выиграли гранты на развитие бизнеса / Freepik

Более 530 украинских предпринимателей стали победителями очередного этапа грантовой программы "Власна справа". Они создадут 917 новых рабочих мест, а общая сумма поддержки этого этапа составляет около 196 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины.

Распределение микрогрантов

По итогам девятой волны проекта (заявки поданы с 4 по 17 мая 2026 года) 537 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму почти 171 млн грн. Благодаря этому на рынке труда появится 817 новых рабочих мест.

Самые популярные бизнес-направления среди победителей:

  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (32%);
  • временное размещение и организация питания (11%);
  • перерабатывающая промышленность (9%);
  • здравоохранение и оказание социальной помощи (8%);
  • профессиональная, научная и техническая деятельность (7%).

Среди регионов по количеству победителей лидирует Львовщина (12%), далее следуют Киев и Ивано-Франковщина (по 8%), Винницкая и Киевская (по 6%).

Финансирование для старта или развития бизнеса получат 33 молодых предпринимателя в возрасте 18–25 лет. Всего в рамках молодежных грантов с начала программы уже запущено более 900 проектов. Также пул грантополучателей в сфере креативных индустрий увеличился на 21 участника, что увеличило общее количество поддержанных проектов в этом секторе до более чем 400. Государственная поддержка оказана еще 6 частным детским садам, общее количество которых в программе достигло 121. Привлеченные средства предприниматели инвестируют.

Всего с 2022 года в рамках инициативы "Власна справа" создано или находится на этапе создания более 62 тысяч новых рабочих мест, а также выдано более 35 тысяч микрогрантов.

Ветеранские гранты

В рамках девятого этапа для ветеранов утверждено финансирование 52 заявок на сумму почти 25 млн грн. Это позволит создать 100 новых рабочих мест. Среди грантополучателей есть участники боевых действий (60%), члены семьи участников боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны (36%) и люди с инвалидностью в результате войны (4%). Средний размер ветеранского гранта составляет 476 тысяч гривен.

С апреля 2023 года государственные средства получили более 3 тысяч ветеранов и других супругов. Они создали или создают более 6 ที сяч рабочих мест. Среди них:

  • 32% открыли магазины и мастерские;
  • 15% - кафе или кофейни;
  • 12% - производят товары;
  • 5% работают в области сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Напомним, победители 8-й волны программы получили 255 млн грн, они создадут 1183 новых рабочих мест.

Автор:
Татьяна Ковальчук