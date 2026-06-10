"Власна справа": дев'ята хвиля урядової програми підтримає підприємців на 196 млн грн

Понад 530 українських підприємців стали переможцями чергового етапу грантової програми "Власна справа". Вони створять 917 нових робочих місць, а загальна сума підтримки цього етапу становить майже 196 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.

Розподіл мікрогрантів

За підсумками дев'ятої хвилі проєкту (заявки подані з 4 по 17 травня 2026 року) 537 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму майже 171 млн грн. Завдяки цьому на ринку праці з’явиться 817 нових робочих місць.

Найпопулярніші бізнес-напрями серед переможців:

гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (32%);

тимчасове розміщення й організація харчування (11%);

переробна промисловість (9%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (8%);

професійна, наукова та технічна діяльність (7%).

Серед регіонів за кількістю переможців лідирує Львівщина (12%), далі йдуть Київ та Івано-Франківщина (по 8%), Вінниччина та Київщина (по 6%).

Фінансування для старту чи розвитку бізнесу отримають 33 молодих підприємців віком 18–25 років. Загалом у межах молодіжних грантів від початку програми запущено вже понад 900 проєктів. Також пул грантоотримачів у сфері креативних індустрій збільшився на 21 учасника, що збільшило загальну кількість підтриманих проєктів у цьому секторі до понад 400. Державну підтримку надано ще 6 приватним дитячим садкам, загальна кількість яких у програмі досягла 121. Залучені кошти підприємці інвестують у модернізацію матеріально-технічної бази.

Загалом з 2022 року в межах ініціативи "Власна справа" створено або перебуває на етапі створення понад 62 тисячі нових робочих місць, а також видано понад 35 тисяч мікрогрантів.

Ветеранські гранти

У межах дев'ятого етапу для ветеранів затверджено фінансування 52 заявок на суму майже 25 млн грн. Це дозволить створити 100 нових робочих місць. Серед грантоотримувачів є учасники бойових дій (60%), члени сім’ї учасників бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни (36%) та люди з інвалідністю внаслідок війни (4%). Середній розмір ветеранського гранту становить 476 тисяч гривень.

З квітня 2023 року державні кошти отримали понад 3 тисячі ветеранів та других з подружжя. Вони створили або створюють понад 6ทีсяч робочих місць. Серед них:

32% відкрили магазини та майстерні;

15% — кафе або кав’ярні;

12% — виробляють товари;

5% працюють у сфері сільського, лісового та рибного господарства.

Нагадаємо, переможці 8-ї хвилі програми отримали 255 млн грн, вони створять 1183 нових робочих місць.