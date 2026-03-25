Почти 1000 дронов в сутки: как ПВО Украины отразило массированный удар

24 марта Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку с начала полномасштабной войны. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 94% воздушных целей, несмотря на применение почти тысячи дронов и комбинированного удара ракетами разных типов.

об этом информирует прессслужба Минобороны.

Украина отразила рекордную атаку

Атаке предшествовал комбинированный удар с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. Всего за сутки российские войска использовали 999 дронов, в том числе типов "Шахед", "Герань" и "Гербера".

Самая большая нагрузка пришлась на Киевскую область, где было зафиксировано около 250 беспилотников. Все они были уничтожены. Для сравнения, еще год назад такое количество дронов применялось для атак по всей территории Украины. Над столицей не было зафиксировано ни одной воздушной цели.

Как Украина усиливает защиту неба

Украина усиливает эшелонированную систему противовоздушной обороны, привлекая все доступные ресурсы – от подразделений Воздушных сил до дронов-перехватчиков, мобильных групп и авиации. Это позволяет эффективно отражать массированные атаки и проводить комплексные воздушные операции.

Благодаря этому крупные города стали менее уязвимыми, поэтому Россия меняет тактику и сосредотачивается на ударах по гражданской инфраструктуре в западных регионах. В ответ Минобороны работает над созданием нового рубежа защиты для усиления безопасности по всей стране.

Несмотря на рост интенсивности атак, украинская ПВО демонстрирует стабильно высокие результаты, ежедневно выполняя сложные боевые задачи.

