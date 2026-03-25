Майже 1000 дронів за добу: як ППО України відбила масований удар

24 березня Україна відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку з початку повномасштабної війни. Сили протиповітряної оборони знищили понад 94% повітряних цілей, попри застосування майже тисячі дронів і комбінованого удару ракетами різних типів. Лише над Київською областю було ліквідовано близько 250 безпілотників.

Атаці передував комбінований удар із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Загалом протягом доби російські війська використали 999 дронів, зокрема типів "Шахед", "Герань" і "Гербера".

Найбільше навантаження припало на Київську область, де було зафіксовано близько 250 безпілотників. Усі вони були знищені. Для порівняння, ще рік тому така кількість дронів застосовувалася для атак по всій території України. Над столицею не зафіксували жодної повітряної цілі.

Як Україна посилює захист неба

Україна посилює ешелоновану систему протиповітряної оборони, залучаючи всі доступні ресурси - від підрозділів Повітряних сил до дронів-перехоплювачів, мобільних груп та авіації. Це дозволяє ефективно відбивати масовані атаки та проводити комплексні повітряні операції.

Завдяки цьому великі міста стали менш вразливими, тому росія змінює тактику і зосереджується на ударах по цивільній інфраструктурі в західних регіонах. У відповідь Міноборони працює над створенням нового рубежу захисту для посилення безпеки по всій країні.

Попри зростання інтенсивності атак, українська ППО демонструє стабільно високі результати, щодня виконуючи складні бойові завдання.

