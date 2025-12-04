Запланована подія 2

Почти 14 млрд грн одолжили украинцы за три месяца: какие микрофинансовые организации зарабатывают больше всего

Более 2 млн микрокредитов за квартал взяли украинцы

Более 13,7 млрд грн одолжили украинцы у микрофинансовых организаций за последние три месяца — это более 2 миллионов микрокредитов. Сумма микроссуды в Украине, в среднем, составляет 6 417 грн. Граждане должны более 25 млрд грн микрокредитным организациям, с начала года сумма долга увеличилась на 26%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Сколько микрозаймов берут украинцы?

Всего с начала года было выдано 6,5 млн. микрокредитов на сумму 40 млрд. грн.

2 138 569 микрокредитов взяли украинцы только за третий квартал на общую сумму более 13,7 млрд грн. Квартал к кварталу ссуд незначительно уменьшается — около 2%.

Средний заем — 6 417 грн

Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что микрозаймов становится немного меньше, средняя сумма займа за квартал выросла. Сейчас в МФО берут взаймы, в среднем, 6 417 грн. К сравнению, в начале года в зарплату занимали 5 773 грн.

Отдают микроссуды не так хорошо: с начала года общая сумма задолженности выросла на четверть и достигла 25,15 млрд грн.

Рейтинг микрофинансовых организаций в Украине

"Опендатабот" проанализировал данные финотчетности микрофинансовых организаций среди тех, кто уже успел опубликовать эту информацию, и составил рейтинг с топ-10 МФО страны по доходу.

Десятку лучших по итогам трех кварталов 2025 года возглавил   "Укр кредит финанс", работающий под брендом CreditKasa с доходом в 2,4 млрд грн. К сравнению, за весь прошлый год доход компании составил 4,2 млрд. грн.

На втором месте Credit plus "Авентус Украина" с доходом в 1,67 млрд грн.

Замыкает тройку лидеров ссуд к зарплате "СкороДеньги" ("Потребительский центр") с 1,63 млрд грн дохода за три квартала текущего года.

Заметим, 5 318 969 исполнительных производств по долгам было передано на взыскание исполнителям за первые полгода 2025 года. Но реально деньги вернули лишь в 1,1 млн случаев. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Пока реально с 1 грн долга удается взыскать менее 1 коп — это рекордно низкий показатель.

Автор:
Светлана Манько