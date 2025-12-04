Майже 14 млрд грн позичили українці за три місяці: які мікрофінансові організації заробляють найбільше

Більш ніж 13,7 млрд грн позичили українці у мікрофінансових організацій за останні три місяці — це понад 2 мільйони мікрокредитів. Сума мікропозики в Україні, в середньому, становить 6 417 грн. Громадяни заборгували понад 25 млрд грн мікрокредитним організаціям, від початку року сума боргу побільшала на 26%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Скільки мікропозик беруть українці?

Загалом від початку року було видано 6,5 млн мікрокредитів на суму 40 млрд грн.

2 138 569 мікрокредитів взяли українці лише за третій квартал на загальну суму у понад 13,7 млрд грн. Квартал до кварталу позик незначно меншає — близько 2%.

Середня позика — 6 417 грн

Аналітики зауважують, що попри те, що мікропозик стає трохи менше, середня сума позики за квартал зросла. Наразі у МФО беруть в борг, в середньому, 6 417 грн. До порівняння, на початку року до зарплати позичали 5 773 грн.

Віддають мікропозики не так добре: від початку року загальна сума заборгованості зросла на чверть та сягнула 25,15 млрд грн.

Рейтинг мікрофінансових організацій в Україні

"Опендатабот" проаналізував дані фінзвітності мікрофінансових організацій — серед тих, хто вже встиг опублікувати цю інформацію, та склав рейтинг з топ-10 МФО країни за доходом.

Десятку кращих за підсумками трьох кварталів 2025 року очолив "Укр кредит фінанс" який працює під брендом CreditKasa із доходом у 2,4 млрд грн. До порівняння, за весь минулий рік дохід компанії склав 4,2 млрд грн.

На другому місці Credit plus ""Авентус Україна" із доходом в 1,67 млрд грн.

Замикає трійку лідерів позик до зарплати "ШвидкоГроші" ("Споживчий центр") із 1,63 млрд грн доходу за три квартали поточного року.

Зауважимо, 5 318 969 виконавчих проваджень щодо боргів було передано на стягнення виконавцям за перші пів року 2025. Але реально гроші повернули лише у 1,1 млн випадків. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Наразі реально з 1 грн боргу вдається стягнути менш ніж 1 коп — це рекордно низький показник.