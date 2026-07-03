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Почти 1,5 млн тонн: Украина нарастила железнодорожный экспорт

УЗ
Экспорт по железной дороге достиг почти 1,5 млн тонн за полгода / Depositphotos

В январе-июне 2026 года Украина экспортировала по железной дороге 1,49 млн тонн жмыха и шторов. В то же время экспорт масла составил 809,4 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

Украина нарастила железнодорожный экспорт

В июне 2026 года объём экспорта жмыха и шротов железнодорожным транспортом составил 195,8 тыс. тонн. Это на 20,6% меньше, чем в мае, и на 42,4% меньше, чем в июне прошлого года.

Несмотря на июньское снижение, по итогам первого полугодия экспорт жмыха и шротов вырос. В январе–июне 2026 года железной дорогой было перевезено 1,49 млн тонн этой продукции, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время экспорт масла демонстрирует снижение. В июне железной дорогой было перевезено 112,7 тыс. тонн — на 15,6% меньше, чем в мае, и на 41,1% меньше, чем в июне 2025 года.

В целом за шесть месяцев 2026 года экспорт масла железной дорогой составил 809,4 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, грузовой бизнес АО "Укрзализныця", ранее перекрывавший убытки пассажирских перевозок, сам стал убыточным - операционный убыток сегмента в 2026 году достиг 11 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько