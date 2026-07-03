Майже 1,5 млн тонн: Україна наростила залізничний експорт

У січні–червні 2026 року Україна експортувала залізницею 1,49 млн тонн макухи та шротів. Водночас експорт олії становив 809,4 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це інформує RAIL.insider.

Україна наростила залізничний експорт

У червні 2026 року обсяг експорту макухи та шротів залізничним транспортом становив 195,8 тис. тонн. Це на 20,6% менше, ніж у травні, та на 42,4% менше, ніж у червні минулого року.

Попри червневе скорочення, за підсумками першого півріччя експорт макухи та шротів зріс. У січні–червні 2026 року залізницею було перевезено 1,49 млн тонн цієї продукції, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Натомість експорт олії демонструє спад. У червні залізницею було перевезено 112,7 тис. тонн - на 15,6% менше, ніж у травні, та на 41,1% менше, ніж у червні 2025 року.

Загалом за шість місяців 2026 року експорт олії залізницею становив 809,4 тис. тонн, що на 8,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, вантажний бізнес АТ "Укрзалізниця", який раніше перекривав збитки пасажирських перевезень, сам став збитковим - операційний збиток сегмента у 2026 році сягнув 11 млрд грн.