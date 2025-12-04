Почти 17 млрд грн: в ноябре Минфин перечислил 100% межбюджетных трансфертов

В ноябре 2025 года Минфин обеспечил полное и своевременное финансирование местных бюджетов, перечислив межбюджетные трансферты в объеме 16,8 млрд грн (100% от плановых показателей). Это способствовало росту их остатков до 167,3 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Эта финансовая поддержка вместе с существенным ростом собственных ресурсов позволила местным бюджетам аккумулировать значительные остатки средств, что гарантирует финансирование всех первоочередных потребностей общин.

Местным бюджетам было перечислено:

базовую дотацию - 2,1 млрд грн (100%);

дополнительные дотации – 2,4 млрд грн (100%).

Благодаря своевременному финансированию и эффективному управлению, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по состоянию на 1 декабря 2025 года достигли 167,3 млрд грн (по общим и специальным фондам).

Это на 46,7 млрд грн больше, чем было зафиксировано на начало текущего года. Аккумулированные ресурсы предоставляют органам местного самоуправления необходимую финансовую подушку для стабильного и бесперебойного обеспечения потребностей на местном уровне.

Напомним, по итогам октября 2025 года Минфин перечислил в общий фонд местных бюджетов межбюджетные трансферты в объеме 16,9 миллиарда гривен, что составляет 100% от предусмотренных из государственного бюджета средств на октябрь.