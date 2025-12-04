Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Майже 17 млрд грн: у листопаді Мінфін перерахував 100% міжбюджетних трансфертів

гривні
Мінфін перерахував майже 17 млрд грн до місцевих бюджетів / Depositphotos

У листопаді 2025 року Мінфін забезпечив повне та своєчасне фінансування місцевих бюджетів, перерахувавши міжбюджетні трансферти в обсязі 16,8 млрд грн (100% від планових показників). Це сприяло зростанню їхніх залишків до 167,3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ця фінансова підтримка, разом із суттєвим зростанням власних ресурсів, дозволила місцевим бюджетам акумулювати значні залишки коштів, що гарантує фінансування всіх першочергових потреб громад.

Місцевим бюджетам було перераховано:

  • базову дотацію — 2,1 млрд грн (100%); 
  • додаткові дотації — 2,4 млрд грн (100%).

Завдяки вчасному фінансуванню та ефективному управлінню, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 грудня 2025 року досягли  167,3 млрд грн (за загальним та спеціальним фондами).

Це на 46,7 млрд грн більше, ніж було зафіксовано на початок 2025 року. Акумульовані ресурси надають органам місцевого самоврядування необхідну фінансову подушку для стабільного та безперебійного забезпечення фінансування потреб на місцевому рівні.

Нагадаємо, за підсумками жовтня 2025 року Мінфін перерахував до загального фонду місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти в обсязі 16,9 мільярда гривень, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень.

Автор:
Тетяна Ковальчук