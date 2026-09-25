Почти 25 тысяч новых долгов за воду появилось в Украине с начала года

По состоянию на начало сентября 2026 года в Едином реестре должников зафиксировано 173 075 исполнительных производств по задолженности за водоснабжение и водоотвод. Каждое десятое из них было открыто в течение текущего года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

В 2026 году реестр пополнился на 24 696 новых дел. В то же время темпы открытия новых производств уменьшились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего количества зарегистрированных производств 64% уже имеют статус завершенных, однако это не обязательно свидетельствует о полной уплате долга: производство могло быть закрыто из-за невозможности взыскания или по другим основаниям с сохранением записи в реестре.

Лидеры среди водоканалов и регионов

Наибольшее количество новых производств в этом году открыли по обращениям пяти коммунальных предприятий:

КП "Кривбассводоканал" - 3 653 дела (почти 15% от общего количества);

КП "Горводоканал" Сумского городского совета - 3 153 производства (13%);

МКП "Николаевводоканал" - 2 100 дел;

КП ДОР "Аульский водовод" - 1 699 дел;

МКП "Хмельницкводоканал" - 1 309 дел.

Среди областей по количеству новых дел лидирует Днепропетровщина – 6 923 производства (28% от общего количества по стране). Далее следуют Сумская область с 3662 производствами (15%), Николаевская - 2191, Полтавская - 1873 и Хмельницкая - 1415.

Меньше таких дел зафиксировано на Житомирщине (только 2 случая), Херсонщине (18), Винницкой (40), в Киеве (59) и Ровенской (111).

Возраст должников и ситуация с тарифами

Более трети всех новых производств (33,8%, или 8 335 дел) касается граждан в возрасте от 46 до 60 лет. Еще 25,8% (6380 дел) приходится на возрастную группу 36–45 лет, а каждый пятый должник (21,1%, или 5221 производства) — человек в возрасте от 60 лет. Молодежь до 25 лет составляет 4,1% должников (1001 дело), а возрастная категория 25-35 лет - 15,2% (3759 дел).

Нынешним рекордом стали по 6 открытых производств сразу в отношении четырех граждан, а самое старое открытое дело за остающиеся в реестре долги за воду датируется 25 января 2017 года.

С марта 2026 г. установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод временно передали местному самоуправлению или военным администрациям, а с июня общины начали массово пересматривать расценки:

в Черниговской области заложен рекордный тариф в 278 грн (около $6,7) за кубометр воды и водоотвода;

в Умани стоимость кубометра воды составляет 158,33 грн ($3,8);

в Бородянке в Киевской области тариф составляет 139,34 грн ($3,3);

в Киеве действует один из самых низких тарифов в стране — 30,38 грн ($0,7), однако Киевсовет уже поддержал постепенное повышение до 63,79 грн ($1,5), распоряжение по которому еще окончательно не принято;

в ряде общин (в частности в Днепре, Луцке, Виннице, Полтаве и Тернополе) тарифы выросли более чем вдвое.

Напомним, ранее сообщалось, что долг за коммуналку достиг 104 млрд грн, причем больше всего украинцы задолжали за отопление и горячую воду. По данным Госстата, общий долг населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 30 июня 2026 достиг 104,2 млрд грн (около $2,5 млрд).