Майже 25 тисяч нових боргів за воду з'явилося в Україні з початку року

Станом на початок вересня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 173 075 виконавчих проваджень щодо заборгованості за водопостачання та водовідведення. Кожне десяте з них було відкрите протягом поточного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Загалом у 2026 році реєстр поповнився на 24 696 нових справ. Водночас темпи відкриття нових проваджень зменшилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Із загальної кількості зареєстрованих проваджень 64% уже мають статус завершених, проте це не обов'язково свідчить про повну сплату боргу: провадження могло бути закрите через неможливість стягнення чи з інших підстав зі збереженням запису в реєстрі.

Лідери серед водоканалів та регіонів

Найбільшу кількість нових проваджень цьогоріч відкрили за зверненнями п'яти комунальних підприємств:

КП "Кривбасводоканал" — 3 653 справи (майже 15% від загальної кількості);

КП "Міськводоканал" Сумської міської ради — 3 153 провадження (13%);

МКП "Миколаївводоканал" — 2 100 справ;

КП ДОР "Аульський водовід" — 1 699 справ;

МКП "Хмельницькводоканал" — 1 309 справ.

Серед областей за кількістю нових справ лідирує Дніпропетровщина — 6 923 провадження (28% від загальної кількості по країні). Далі йдуть Сумська область із 3 662 провадженнями (15%), Миколаївська — 2 191, Полтавська — 1 873 та Хмельницька — 1 415.

Найменше таких справ зафіксовано на Житомирщині (лише 2 випадки), Херсонщині (18), Вінниччині (40), у Києві (59) та на Рівненщині (111).

Вік боржників та ситуація з тарифами

Понад третина всіх нових проваджень (33,8%, або 8 335 справ) стосується громадян віком від 46 до 60 років. Ще 25,8% (6 380 справ) припадає на вікову групу 36–45 років, а кожен п'ятий боржник (21,1%, або 5 221 провадження) — людина віком від 60 років. Молодь до 25 років становить 4,1% боржників (1 001 справа), а вікова категорія 25–35 років — 15,2% (3 759 справ).

Цьогорічним рекордом стали по 6 відкритих проваджень одразу щодо чотирьох громадян, а найстаріша відкрита справа за борги за воду, що залишається в реєстрі, датується 25 січня 2017 року.

З березня 2026 року встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення тимчасово передали місцевому самоврядуванню або військовим адміністраціям, а з червня громади почали масово переглядати розцінки:

на Чернігівщині закладено рекордний тариф у 278 грн (близько $6,7) за кубометр води та водовідведення;

в Умані вартість кубометра води складає 158,33 грн ($3,8);

у Бородянці на Київщині тариф становить 139,34 грн ($3,3);

у Києві діє один із найнижчих тарифів у країні — 30,38 грн ($0,7), проте Київрада вже підтримала поступове підвищення до 63,79 грн ($1,5), розпорядження щодо якого ще остаточно не ухвалене;

у низці громад (зокрема в Дніпрі, Луцьку, Вінниці, Полтаві та Тернополі) тарифи зросли більш ніж удвічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що борг за комуналку сягнув 104 млрд грн, причому найбільше українці заборгували за опалення та гарячу воду. За даними Держстату, загальний борг населення за житлово-комунальні послуги станом на 30 червня 2026 року досяг 104,2 млрд грн (близько $2,5 млрд).