Почти 300 тысяч украинцев уехали и не вернулись в Украину в 2025 году

За 2025 год 290,3 тысяч украинцев выехали за границу и так и не вернулись. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году. В общей сложности 3,1 млн граждан официально уехало из Украины за 4 года полномасштабной войны. Из них 72% в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что более 37 млн. пересечения границы зафиксировала Государственная пограничная служба Украины за 2025 год. 18,4 миллиона раз люди заезжали в Украину и 18,7 миллиона раз – выезжали из нее. 86% связей совершили именно граждане.

"В целом путешествовали украинцы чаще: в прошлом году границу пересекали около 2,7 миллиона раз ежемесячно. К сравнению, в предыдущих годах цифра была меньше и держалась на уровне 2,5 миллиона", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что несмотря на то, что год к году границу пересекают чаще, количество условных невозвратов — то есть разница между выехавшими гражданами и вернувшимися — постепенно сокращается. За год из Украины выехали 16,1 миллиона украинцев, а вернулись – 15,8 миллиона. Разница — 290 тысяч не вернувшихся граждан. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году — тогда домой не вернулось около 443 тысяч.

В "Опендатабот" отмечают, что в общей сложности 3,1 миллиона граждан официально выехали с подконтрольной территории Украины и не вернулись за четыре года войны. 72% из них сделали это в первый год полномасштабного вторжения в РФ.

Отметим, по состоянию на 30 ноября 2025 года общее количество граждан, бежавших из Украины и получивших статус временной защиты в ЕС, составило 4,33 миллиона человек .

При этом, по прогнозам польских аналитиков, около 650 тысяч украинцев, работающих в настоящее время в Польше, могут в перспективе покинуть эту страну из-за того, что только 15% граждан Украины смогли хорошо интегрироваться в польское общество.