Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти 300 тысяч украинцев уехали и не вернулись в Украину в 2025 году

украинцы
Количество выехавших и не вернувшихся граждан сократилось в прошлом году / Depositphotos

За 2025 год 290,3 тысяч украинцев выехали за границу и так и не вернулись. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году. В общей сложности 3,1 млн граждан официально уехало из Украины за 4 года полномасштабной войны. Из них 72% в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что более 37 млн. пересечения границы зафиксировала Государственная пограничная служба Украины за 2025 год. 18,4 миллиона раз люди заезжали в Украину и 18,7 миллиона раз – выезжали из нее. 86% связей совершили именно граждане.

"В целом путешествовали украинцы чаще: в прошлом году границу пересекали около 2,7 миллиона раз ежемесячно. К сравнению, в предыдущих годах цифра была меньше и держалась на уровне 2,5 миллиона", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что несмотря на то, что год к году границу пересекают чаще, количество условных невозвратов — то есть разница между выехавшими гражданами и вернувшимися — постепенно сокращается. За год из Украины выехали 16,1 миллиона украинцев, а вернулись – 15,8 миллиона. Разница — 290 тысяч не вернувшихся граждан. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году — тогда домой не вернулось около 443 тысяч.

Фото 2 — Почти 300 тысяч украинцев уехали и не вернулись в Украину в 2025 году

В "Опендатабот" отмечают, что в общей сложности 3,1 миллиона граждан официально выехали с подконтрольной территории Украины и не вернулись за четыре года войны. 72% из них сделали это в первый год полномасштабного вторжения в РФ.

Отметим, по состоянию на 30 ноября 2025 года общее количество граждан, бежавших из Украины и получивших статус временной защиты в ЕС, составило 4,33 миллиона человек .

При этом, по прогнозам польских аналитиков, около 650 тысяч украинцев, работающих в настоящее время в Польше, могут в перспективе покинуть эту страну из-за того, что только 15% граждан Украины смогли хорошо интегрироваться в польское общество.

Автор:
Светлана Манько