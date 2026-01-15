- Категория
Сколько миллионов украинцев пересекли границу в 2025 году: ГНСУ подвела итоги
За год пограничники на пунктах пропуска оформили более 37 млн человек и 8,2 млн транспортных средств, что на 5% превышает показатели 2024 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба .
Основными направлениями остаются границы с Польшей (50% пассажиропотока) и Молдовой (17%).
Несмотря на большую нагрузку, пограничники успешно предотвращают правонарушения.
За год было обнаружено 2,3 тыс. поддельных документов и пресечена контрабанда товаров на сумму почти 1 млрд грн.
Также задержаны 40 угнанных авто и 174 транспортных средства с махинациями в документах.
В то же время, наблюдается положительная тенденция: количество попыток незаконного пересечения границы в 2025 году снизилось на 15%.
Напомним, в канун рождественско-новогодних праздников пограничники зафиксировали существенное оживление движения. Впервые после завершения летнего туристического сезона суточный показатель пересечения государственной границы Украины превысил 150 тысяч человек.