Сколько миллионов украинцев пересекли границу в 2025 году: ГНСУ подвела итоги

За год пограничники на пунктах пропуска оформили более 37 млн человек и 8,2 млн транспортных средств, что на 5% превышает показатели 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба .

Основными направлениями остаются границы с Польшей (50% пассажиропотока) и Молдовой (17%).

Несмотря на большую нагрузку, пограничники успешно предотвращают правонарушения.

За год было обнаружено 2,3 тыс. поддельных документов и пресечена контрабанда товаров на сумму почти 1 млрд грн.

Также задержаны 40 угнанных авто и 174 транспортных средства с махинациями в документах.

В то же время, наблюдается положительная тенденция: количество попыток незаконного пересечения границы в 2025 году снизилось на 15%.

Напомним, в канун рождественско-новогодних праздников пограничники зафиксировали существенное оживление движения. Впервые после завершения летнего туристического сезона суточный показатель пересечения государственной границы Украины превысил 150 тысяч человек.