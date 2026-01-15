Запланована подія 2

Скільки мільйонів українців перетнули кордон у 2025 році: ДПСУ підбила підсумки

Статистика перетину кордону 2025 / Depositphotos

За рік прикордонники на пунктах пропуску оформили понад 37 млн осіб та 8,2 млн транспортних засобів, що на 5% перевищує показники 2024 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Основними напрямками залишаються кордони з Польщею (50% пасажиропотоку) та Молдовою (17%).

Попри велике навантаження, прикордонники успішно запобігають правопорушенням.

За рік було виявлено 2,3 тис. підроблених документів та припинено контрабанду товарів на суму майже 1 млрд грн.

Також затримано 40 викрадених авто та 174 транспортні засоби з махінаціями в документах.

Водночас спостерігається позитивна тенденція: кількість спроб незаконного перетину кордону у 2025 році знизилася на 15%.

Нагадаємо, напередодні різдвяно-новорічних свят прикордонники зафіксували суттєве пожвавлення руху. Вперше після завершення літнього туристичного сезону, добовий показник перетину державного кордону України перевищив 150 тисяч осіб.

Автор:
Тетяна Бесараб