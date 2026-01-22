Майже 300 тисяч українців виїхали та не повернулись в Україну у 2025 році

За 2025 рік 290,3 тисячі українців виїхали за кордон і так і не повернулись. Це у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році. Загалом 3,1 млн громадян офіційно поїхало з України за 4 роки повномасштабної війни. З них 72% у 2022 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що понад 37 млн перетину кордону зафіксувала Державна прикордонна служба України за 2025 рік. 18,4 мільйона разів люди заїжджали в Україну і 18,7 мільйона разів — виїжджали з неї. 86% перетинів здійснили саме громадяни.

"Загалом мандрували українці частіше: торік кордон перетинали близько 2,7 мільйона разів щомісяця. До порівняння, у попередніх роках цифра була меншою й трималася на рівні 2,5 мільйона", - зауважують аналітики.

Вони додають, що попри те, що рік до року кордон перетинають частіше, кількість умовних неповернень — тобто різниця між громадянами, що виїхали, та тими, хто повернувся — поступово скорочується. За рік з України виїхали 16,1 мільйона українців, а повернулися — 15,8 мільйона. Різниця — 290 тисяч громадян, які не повернулись. Це у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році — тоді додому не повернулось майже 443 тисячі.

В "Опендатабот" наголошують, що загалом 3,1 мільйона громадян офіційно виїхало з підконтрольної території України та не повернулось за чотири роки війни. 72% з них зробили це в перший рік повномасштабного вторгнення РФ.

Зауважимо, станом на 30 листопада 2025 року загальна кількість громадян, які втекли з України та отримали статус тимчасового захисту в ЄС, склала 4,33 мільйона осіб.

При цьому, за прогнозами польських аналітиків, близько 650 тисяч українців, які нині працюють у Польщі, можуть у перспективі залишити цю країну через те, що лише 15% громадян України змогли добре інтегруватися у польське суспільство.