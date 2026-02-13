Почти 800 рейсов Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников: какая причина протеста

Немецкая авиакомпания Lufthansa 12 февраля отменила около 800 рейсов в четверг из-за одновременной забастовки пилотов и бортпроводников. Ограничение коснулось 100 000 пассажиров в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Причиной протеста стали разногласия по поводу пенсионных выплат и социальных планов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Причины протеста

Забастовка организована двумя организациями: профсоюзом пилотов VC и профсоюзом бортпроводников UFO.

Пилоты требуют увеличения пенсионных выплат. Переговоры по этому вопросу продолжаются с прошлого года безрезультатно. Бортпроводники дочерней компании CityLine протестуют против планируемого прекращения полетов подразделения и отсутствия социального плана для работников.

Позиция сторон Руководство Lufthansa заявляет об отсутствии финансовых возможностей для выполнения требований по пенсиям, аргументируя это необходимостью сдерживания расходов основного бренда. Представитель профсоюза UFO Гарри Егер назвал одновременность протестов случайной, однако отметил, что целью акции является давление на менеджмент компании.

Протесты совпали с двумя международными событиями в Германии: открытием кинофестиваля "Берлинале" и Мюнхенской конференции по безопасности. Lufthansa сообщила о попытках перебронировать билеты пострадавших пассажиров на рейсы авиакомпаний-партнеров. Ожидается, что нормальное расписание полетов будет возобновлено в течение пятницы 13 февраля.

Справочно

Lufthansa ( Deutsche Lufthansa AG ) - это крупнейший авиаконцерн Европы и национальный авиаперевозчик Германии. Она является одной из ведущих мировых авиакомпаний, базирующейся во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, выполняя рейсы по сотням направлений по всему миру. Lufthansa Group объединяет более 300 дочерних и аффилированных компаний, включая Swiss International Air Lines , Austrian Airlines и другие.

Напомним, 29 сентября 2025 года Lufthansa объявила о масштабных планах реструктуризации: к 2030 году она намерена сократить 4000 административных рабочих мест. Крупнейшая авиакомпания Европы стремится повысить эффективность посредством цифровизации и автоматизации, а также устанавливает более высокие целевые показатели прибыльности.