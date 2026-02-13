Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти 800 рейсов Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников: какая причина протеста

самолет Lufthansa
Работники Lufthansa объявили забастовку. / Википедия

Немецкая авиакомпания Lufthansa 12 февраля отменила около 800 рейсов в четверг из-за одновременной забастовки пилотов и бортпроводников. Ограничение коснулось 100 000 пассажиров в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Причиной протеста стали разногласия по поводу пенсионных выплат и социальных планов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Причины протеста

Забастовка организована двумя организациями: профсоюзом пилотов VC и профсоюзом бортпроводников UFO.

Пилоты требуют увеличения пенсионных выплат. Переговоры по этому вопросу продолжаются с прошлого года безрезультатно. Бортпроводники дочерней компании CityLine протестуют против планируемого прекращения полетов подразделения и отсутствия социального плана для работников.

Позиция сторон Руководство Lufthansa заявляет об отсутствии финансовых возможностей для выполнения требований по пенсиям, аргументируя это необходимостью сдерживания расходов основного бренда. Представитель профсоюза UFO Гарри Егер назвал одновременность протестов случайной, однако отметил, что целью акции является давление на менеджмент компании.

Протесты совпали с двумя международными событиями в Германии: открытием кинофестиваля "Берлинале" и Мюнхенской конференции по безопасности. Lufthansa сообщила о попытках перебронировать билеты пострадавших пассажиров на рейсы авиакомпаний-партнеров. Ожидается, что нормальное расписание полетов будет возобновлено в течение пятницы 13 февраля.

Справочно

Lufthansa ( Deutsche Lufthansa AG ) - это крупнейший авиаконцерн Европы и национальный авиаперевозчик Германии. Она является одной из ведущих мировых авиакомпаний, базирующейся во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, выполняя рейсы по сотням направлений по всему миру. Lufthansa Group объединяет более 300 дочерних и аффилированных компаний, включая Swiss International Air Lines , Austrian Airlines и другие.

Напомним, 29 сентября 2025 года Lufthansa объявила о масштабных планах реструктуризации: к 2030 году она намерена сократить 4000 административных рабочих мест. Крупнейшая авиакомпания Европы стремится повысить эффективность посредством цифровизации и автоматизации, а также устанавливает более высокие целевые показатели прибыльности.

Автор:
Татьяна Ковальчук