Майже 800 рейсів Lufthansa скасовано через страйк пілотів та бортпровідників: яка причина протесту

Німецька авіакомпанія Lufthansa 12 лютого скасувала близько 800 рейсів у четвер через одночасний страйк пілотів та бортпровідників. Обмеження торкнулися 100 000 пасажирів у аеропортах Франкфурта та Мюнхена. Причиною протесту стали розбіжності щодо пенсійних виплат та соціальних планів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Причини протесту

Страйк організований двома організаціями: профспілкою пілотів VC та профспілкою бортпровідників UFO.

Пілоти вимагають збільшення пенсійних виплат. Переговори з цього питання тривають з минулого року безрезультатно. Бортпровідники дочірньої компанії CityLine протестують проти запланованого припинення польотів підрозділу та відсутності соціального плану для працівників.

Позиція сторін Керівництво Lufthansa заявляє про відсутність фінансових можливостей для виконання вимог щодо пенсій, аргументуючи це необхідністю стримування витрат основного бренду. Представник профспілки UFO Гаррі Єгер назвав одночасність протестів випадковою, проте зазначив, що метою акції є тиск на менеджмент компанії.

Протести збіглися в часі з двома міжнародними подіями в Німеччині: відкриттям кінофестивалю "Берлінале" та Мюнхенської конференції з безпеки. Lufthansa повідомила про спроби перебронювати квитки постраждалих пасажирів на рейси авіакомпаній-партнерів. Очікується, що нормальний розклад польотів буде відновлено протягом п'ятниці 13 лютого.

Довідково

Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) — це найбільший авіаконцерн Європи та національний авіаперевізник Німеччини. Вона є однією з провідних світових авіакомпаній, що базується у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені, виконуючи рейси за сотнями напрямків у всьому світі. Lufthansa Group об'єднує понад 300 дочірніх та афілійованих компаній, включаючи Swiss International Air Lines, Austrian Airlines та інші.

Нагадаємо, 29 вересня 2025 року Lufthansa оголосила про масштабні плани реструктуризації: до 2030 року вона має намір скоротити 4000 адміністративних робочих місць. Найбільша авіакомпанія Європи прагне підвищити ефективність за допомогою цифровізації та автоматизації, а також встановлює вищі цільові показники прибутковості.