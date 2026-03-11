Запланована подія 2

Почти 90% исков об алиментах удовлетворено: сколько в среднем платят украинцы

Средняя сумма на одно дело выросла до 2500 гривен

В Украине за 10 лет количество новых заявлений по алиментам сократилось более чем вдвое. В 2025 году 86% судебных решений были вынесены в пользу истцов. Совокупный объем назначенных выплат составил 60 млн. грн., что в расчете на одно дело составляет в среднем 2,5 тысячи грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Оpendatаbot.

Результативность рассмотрения исковых заявлений

Судебная система продемонстрировала высокую оперативность в разрешении семейных споров. В течение года было рассмотрено 31 587 производств, что составляет 88% от общего количества дел.

33447 заявлений на взыскание алиментов находилось на рассмотрении в судах в прошлом году. Подавляющее большинство из них поступило именно в прошлом году - 31 827 заявлений. Это на 5% меньше, чем в 2024 году. В то же время за 10 лет количество новых заявлений сократилось более чем вдвое.

По результатам заседаний судьи вынесли решение по 28544 делам. Статистика свидетельствует о высоком уровне поддержки истцов, поскольку в 86% случаев судебные тяжбы были удовлетворены полностью.

Динамика сумм

Общая сумма приговоренных к взысканию алиментов в 2025 году составила 60 млн. грн. В сравнении с предыдущим годом этот объем вырос на 22%. Средний размер взыскания на одно дело составил 2500 грн.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель равнялся 1 900 грн, а в 2021 году составил всего 1 200 грн.

Несмотря на рост денежных сумм, общее количество новых обращений за последнее десятилетие сократилось более чем вдвое.

Ситуация с задолженностью

Несмотря на активную работу судов, проблема неуплаты средств на содержание детей остается актуальной.

По состоянию на конец 2025 года в Украине зафиксировано более 208 тысяч открытых исполнительных производств из-за задолженности по уплате алиментов.

Эта цифра указывает на значительный разрыв между количеством полученных судебных решений и их фактическим исполнением должниками.

Напомним, в первом полугодии 2025 года государственная исполнительная служба взыскала более 7,6 млрд грн алиментов - это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб