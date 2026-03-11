Майже 90% позовів про аліменти задоволено: скільки в середньому платять українці

В Україні за 10 років кількість нових заяв по аліментам скоротилася більш ніж удвічі. Протягом 2025 року 86% судових рішень було винесено на користь позивачів. Сукупний обсяг призначених виплат склав 60 млн грн, що в розрахунку на одну справу становить у середньому 2,5 тисячі грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Оpendatаbot.

Результативність розгляду позовних заяв

Судова система продемонструвала високу оперативність у вирішенні сімейних спорів. Протягом року було розглянуто 31 587 проваджень, що становить 88% від загальної кількості справ.

33 447 заяв на стягнення аліментів перебувало на розгляді в судах торік. Переважна більшість з них надійшли саме торік — 31 827 заяв. Це на 5% менше, ніж 2024 році. Водночас за 10 років кількість нових заяв скоротилася більш ніж удвічі.

За результатами засідань судді винесли рішення у 28 544 справах. Статистика свідчить про високий рівень підтримки позивачів, оскільки у 86% випадків судові позови були задоволені повністю.

Динаміка сум

Загальна сума присуджених до стягнення аліментів у 2025 році сягнула 60 млн грн. Порівняно з попереднім роком цей обсяг зріс на 22%. Середній розмір стягнення на одну справу склав 2 500 грн.

Для порівняння, у 2024 році цей показник дорівнював 1 900 грн, а у 2021 році становив лише 1 200 грн.

Попри зростання грошових сум, загальна кількість нових звернень за останнє десятиліття скоротилася більш ніж удвічі.

Ситуація із заборгованістю

Попри активну роботу судів, проблема несплати коштів на утримання дітей залишається актуальною.

Станом на кінець 2025 року в Україні зафіксовано понад 208 тисяч відкритих виконавчих проваджень через заборгованість зі сплати аліментів.

Ця цифра вказує на значний розрив між кількістю отриманих судових рішень та їхнім фактичним виконанням боржниками.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року державна виконавча служба стягнула понад 7,6 млрд грн аліментів — це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.