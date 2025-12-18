Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти 950 дронов-перехватчиков ежесуточно: Минобороны усилило защиту от Shahed

военный ВСУ, дрон
Противодействие дроновому террору / Сухопутные войска ВСУ

В декабре 2025 года Агентство оборонных закупок Министерства обороны существенно увеличило поставки дронов-перехватчиков для Сил обороны. Средний показатель обеспечения составляет около 950 единиц в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Защита от БпЛА Shahed

"Наращиваем поставки противошахедных средств для воинов. Эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины продолжает заключать новые контракты и наращивать объемы поставок дронов-перехватчиков для нужд Вооруженных сил. Параллельно АОЗ уже приступила к закупкам вооружения и военной техники, в частности противошахедных беспилотников, в рамках планирования поставок на 2026 год.

В ведомстве отмечают, что обеспечение военных дронами-перехватчиками остается одним из ключевых приоритетов. Для гарантирования непрерывных и полных поставок Агентство системно сотрудничает с рынком и на декабрь имеет действующие контракты с более чем 10 производителями таких беспилотников.

Кроме того, дроны-перехватчики тактического уровня интегрированы в ИТ-систему DOT-Chain Defence. Это позволяет подразделениям непосредственно на линии фронта самостоятельно выбирать необходимые средства для противодействия вражеским разведывательным и ударным беспилотникам, в частности, типа "Орлан" и Zala.

Напомним, что военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence с ноября 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько