Почти 950 дронов-перехватчиков ежесуточно: Минобороны усилило защиту от Shahed

В декабре 2025 года Агентство оборонных закупок Министерства обороны существенно увеличило поставки дронов-перехватчиков для Сил обороны. Средний показатель обеспечения составляет около 950 единиц в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Защита от БпЛА Shahed

"Наращиваем поставки противошахедных средств для воинов. Эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины продолжает заключать новые контракты и наращивать объемы поставок дронов-перехватчиков для нужд Вооруженных сил. Параллельно АОЗ уже приступила к закупкам вооружения и военной техники, в частности противошахедных беспилотников, в рамках планирования поставок на 2026 год.

В ведомстве отмечают, что обеспечение военных дронами-перехватчиками остается одним из ключевых приоритетов. Для гарантирования непрерывных и полных поставок Агентство системно сотрудничает с рынком и на декабрь имеет действующие контракты с более чем 10 производителями таких беспилотников.

Кроме того, дроны-перехватчики тактического уровня интегрированы в ИТ-систему DOT-Chain Defence. Это позволяет подразделениям непосредственно на линии фронта самостоятельно выбирать необходимые средства для противодействия вражеским разведывательным и ударным беспилотникам, в частности, типа "Орлан" и Zala.

Напомним, что военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence с ноября 2025 года.