Майже 950 дронів-перехоплювачів щодоби: Міноборони посилило захист від Shahed

У грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони суттєво збільшила постачання дронів-перехоплювачів для Сил оборони. Середній показник забезпечення становить майже 950 одиниць на добу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Захист від БпЛА Shahed

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. 

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України продовжує укладати нові контракти та нарощувати обсяги постачання дронів-перехоплювачів для потреб Збройних Сил. Паралельно АОЗ уже розпочала закупівлі озброєння і військової техніки, зокрема протишахедних безпілотників, у межах планування постачань на 2026 рік.

У відомстві зазначають, що забезпечення військових дронами-перехоплювачами залишається одним із ключових пріоритетів. Для гарантування безперервних і повних поставок Агенція системно співпрацює з ринком і станом на грудень має чинні контракти з понад десятьма виробниками таких безпілотників.

Крім того, дрони-перехоплювачі тактичного рівня інтегровано до ІТ-системи DOT-Chain Defence. Це дозволяє підрозділам безпосередньо на лінії фронту самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним і ударним безпілотникам, зокрема типу "Орлан" та Zala.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence  з листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько