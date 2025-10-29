Запланована подія 2

Читати українською

Почти каждая шестая семья в ЕС испытывает финансовые трудности – исследование

семейный бюджет
17,4% домохозяйств ЕС испытывают значительные финансовые трудности / Depositphotos

В 2024 году 17,4% домохозяйств Евросоюза испытывали трудности или большие трудности с обеспечением своих финансовых потребностей.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Евростат, ссылаясь на исследование за 2025 год, опубликованное изданием "Ключевые показатели условий жизни в Европе".

В то же время, четверть всех домохозяйств (26,0%) легко или очень легко справлялись с финансовыми обязательствами. Остальные 56,6% сводили концы с концами либо достаточно легко, либо с определенными трудностями.

Исследование подробно анализирует широкий спектр тем: от распределения доходов и неравенства до интенсивности труда, ухода за детьми, а также по вопросам здоровья, инвалидности и дискриминации.

В общем, если поделить домохозяйства на две большие группы (тех, кто испытывает трудности, и тех, кто их не имеет), выяснилось, что в 2024 году 41,6% домохозяйств ЕС столкнулись по крайней мере с определенными финансовыми трудностями при сведении концов с концами.

Напомним, большинство украинцев берут микрокредиты в небанковских финансовых учреждениях, чтобы покрыть ежедневные расходы - "дожить до зарплаты", оплатить лечение или коммунальные услуги.

Автор:
Татьяна Бессараб