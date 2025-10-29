Запланована подія 2

Майже кожна шоста сім'я в ЄС має фінансові труднощі – дослідження

сімейний бюджет
17,4% домогосподарств ЄС мають значні фінансові труднощі / Depositphotos

У 2024 році 17,4% домогосподарств Євросоюзу мали труднощі або великі труднощі із забезпеченням своїх фінансових потреб. 

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Євростат, посилаючись на дослідження за 2025 рік, опубліковане виданням "Ключові показники умов життя в Європі". 

Водночас чверть усіх домогосподарств (26,0%) легко або дуже легко справлялися з фінансовими зобов'язаннями. Решта 56,6% зводили кінці з кінцями або досить легко, або з певними труднощами.

Дослідження детально аналізує широкий спектр тем: від розподілу доходів і нерівності до інтенсивності праці, догляду за дітьми, а також питань здоров'я, інвалідності та дискримінації.

Загалом, якщо поділити домогосподарства на дві великі групи (тих, хто має труднощі, і тих, хто їх не має), з’ясувалося, що у 2024 році 41,6% домогосподарств ЄС зіткнулися принаймні з певними фінансовими труднощами при зведенні кінців з кінцями.  

Нагадаємо, більшість українців беруть мікрокредити в небанківських фінансових установах, щоб покрити щоденні витрати – "дожити до зарплати", оплатити лікування чи комунальні послуги.

Автор:
Тетяна Бесараб