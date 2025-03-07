Почти на $3 млрд "похудели" международные резервы Украины: куда делись деньги

По состоянию на 1 марта 2025 г. международные резервы Украины составляли 40,1 млрд дол. США. В феврале они снизились на 2,9 млрд дол. США или 6,7%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

"Данные операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) при отсутствии поступлений от международных партнеров", — объясняют в регуляторе.

Там убеждают, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Также текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование на 4,9 месяца будущего импорта.

Куда делись деньги

Как отмечают в НБУ, в феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты регулятором уменьшилась на 19,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 3 022,6 млн дол. США и выкупил в резервы 0,5 млн дол. США.

Также на валютные счета Правительства Украины в НБУ в феврале поступило 255 млн дол. США от размещения валютных ОВГЗ.

Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн. дол. США, из которых:

275,3 млн дол. США – долг перед Всемирным банком;

54,1 млн дол. США – долг перед другими международными кредиторами Украины;

12,2 млн дол. США – обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 428,9 млн. дол. США.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины составили 43 млрд долларов США. В январе они уменьшились на 784,5 млн. долларов.