Майже на $3 млрд "схудли" міжнародні резерви України: куди поділися кошти

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України становили 40,1 млрд дол. США. У лютому вони зменшилися на 2,9 млрд дол. США або на 6,7%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

"Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів", - пояснюють у регуляторі.

Там переконують, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Також поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Куди поділися кошти

Як зауважують у НБУ, у лютому порівняно з січнем 2025 року чистий продаж валюти регулятором зменшився на 19,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 022,6 млн дол. США та викупив до резервів 0,5 млн дол. США.

Також на валютні рахунки Уряду України в НБУ в лютому надійшло 255,0 млн дол. США від розміщення валютних ОВДП.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн дол. США, з яких:

275,3 млн дол. США – борг перед Світовим банком;

54,1 млн дол. США – борг перед іншими міжнародними кредиторами України;

12,2 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 428,9 млн дол. США.

Нагадаємо, станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України становили 43 млрд доларів США. У січні вони зменшилися на 784,5 млн доларів.