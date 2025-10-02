Почти стоимость однокомнатной: сколько придется платить за паркоместо владельцам квартир

Несмотря на то, что у современных новостроек обычно есть подземный паркинг, мест для авто все равно остается недостаточно. Это оказывает большое влияние на цены за паркоместа, которые стоят от 30% до 80% стоимости однокомнатной квартиры в зависимости от региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Отмечается, что в некоторых регионах цена за паркоместо приближается к стоимости жилья на вторичном рынке.

К примеру, в Днепре паркоместо стоит около 861 тыс. грн ($20,7 тыс.), а однокомнатную квартиру можно найти за 1,1 млн грн (около $26,5 тыс.).

В Киеве, где функционирует крупнейший рынок паркомест, стоимость места на паркинге составляет более 1 млн грн ($25 тыс.), что составляет около 33% от медианной стоимости однокомнатной квартиры (3,1 млн грн, или $ 75 тыс.).

Во Львове и Ужгороде, где однокомнатные квартиры стоят более 2 млн грн, паркоместо стоит 697 тыс. грн ( $ 15 тыс.), что составляет треть стоимости жилья.

Харьков - город, где предлагают одну из самых низких цен на жилье (857 тыс. грн). Стоимость паркоместа составляет 50% от стоимости квартиры – 418 тыс. грн, или свыше $ 10 тыс.

Остальные областные центры предлагают цены от 400 до 500 тыс. грн.

По данным OLX Недвижимость, в августе 2025 года спрос вырос на 23%, в то же время предложение почти не изменилось. Это явилось одной из причин роста цен. За год медиа стоимость паркоместа в стране повысилась на 8%.

Спрос на паркоместа особенно заметен в крупных городах – Киев, Львов и Одесса, где также наблюдается больше всего предложений продаж.

