Майже вартість однокімнатної: скільки доведеться платити за паркомісце власникам квартир
Попри те, що сучасні новобудови зазвичай мають підземний паркінг, місць для авто все одно залишається недостатньо. Це дуже впливає на ціни за паркомісця, що коштують від 30% до 80% вартості однокімнатної квартири в залежності від регіону.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Зазначається, що в деяких регіонах ціна за паркомісце наближається до вартості житла на вторинному ринку.
Наприклад, у Дніпрі паркомісце коштує близько 861 тис. грн ($20,7 тис.), а однокімнатну квартиру можна знайти за 1,1 млн грн (близько $26,5 тис.).
У Києві, де функціонує найбільший ринок паркомісць, вартість місця на паркінгу становить понад 1 млн грн ($25 тис.), що дорівнює близько 33% від медіанної вартості однокімнатної квартири (3,1 млн грн, або $75 тис.).
У Львові та Ужгороді, де однокімнатні квартири коштують понад 2 млн грн, паркомісце коштує 697 тис. грн ($15 тис.), що становить третину від вартості житла.
Харків є містом, де пропонують одну з найнижчих цін на житло (857 тис. грн). Вартість паркомісця становить 50% від вартості квартири – 418 тис. грн, або понад $10 тис.
Інші обласні центри пропонують ціни від 400 до 500 тис. грн.
За даними OLX Нерухомість, в серпні 2025 року попит зріс на 23%, водночас пропозиція майже не змінилась. Це стало однією з причин росту цін. За рік медіанна вартість паркомісця в країні підвищилась на 8%.
Попит на паркомісця особливо помітний у великих містах – Київ, Львів та Одеса, де також спостерігається найбільше пропозицій продажу.
