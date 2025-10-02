Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Майже вартість однокімнатної: скільки доведеться платити за паркомісце власникам квартир

В деяких регіонах України паркомісце коштує приблизно так, як і квартира / Freepik

Попри те, що сучасні новобудови зазвичай мають підземний паркінг, місць для авто все одно залишається недостатньо. Це дуже впливає на ціни за паркомісця, що коштують від 30% до 80% вартості однокімнатної квартири в залежності від регіону. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Нерухомість. 

Зазначається, що в деяких регіонах ціна за паркомісце наближається до вартості житла на вторинному ринку. 

Наприклад, у Дніпрі паркомісце коштує близько 861 тис. грн ($20,7 тис.), а однокімнатну квартиру можна знайти за 1,1 млн грн (близько $26,5 тис.). 

У Києві, де функціонує найбільший ринок паркомісць, вартість місця на паркінгу становить понад 1 млн грн ($25 тис.), що дорівнює близько 33% від медіанної вартості однокімнатної квартири (3,1 млн грн, або $75 тис.). 

У Львові та Ужгороді, де однокімнатні квартири коштують понад 2 млн грн, паркомісце коштує 697 тис. грн ($15 тис.), що становить третину від вартості житла. 

Харків є містом, де пропонують одну з найнижчих цін на житло (857 тис. грн). Вартість паркомісця становить 50% від вартості квартири  418 тис. грн, або понад $10 тис. 

Інші обласні центри пропонують ціни від 400 до 500 тис. грн.

За даними OLX Нерухомість, в серпні 2025 року попит зріс на 23%, водночас пропозиція майже не змінилась. Це стало однією з причин росту цін. За рік медіанна вартість паркомісця в країні підвищилась на 8%. 

Попит на паркомісця особливо помітний у великих містах  Київ, Львів та Одеса, де також спостерігається найбільше пропозицій продажу.

Нагадаємо, в Інституті досліджень авторинку розповіли, які легкові машини з пробігом українці купували у вересні 2025 року. 

Автор:
Ярослава Тюпка