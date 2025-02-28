Под Киевом открыли новую часть крупнейшего логистического агрохимического склада в Европе

В Киевской области открыли новую часть логистического хаба крупнейшего агрохимического склада в Украине и Европе.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

Объект расположен в Обуховском районе и играет стратегическую роль в укреплении экономики во время войны. Он обеспечивает бесперебойную поставку агропродукции и создает новые рабочие места в регионе. Также на территории комплекса построили укрытие в соответствии со всеми нормами гражданской защиты.

По словам Калашника, Киевская область активно восстанавливает логистическую инфраструктуру, значительно пострадавшую от войны. В 2022 году из-за российской агрессии в регионе было уничтожено более 400 тысяч квадратных метров складов, что составляет 20% всех логистических объектов Украины.

"Мы не только восстанавливаем разрушенное, но и становимся сильнее. Несмотря на все вызовы, инвесторы продолжают заходить на рынок Киевщины. Область входит в тройку лидеров среди регионов по объему прямых иностранных инвестиций", — подчеркнул он.

Он отметил, что Киевщина остается привлекательным регионом для инвестиций в сферу:

машиностроение,

пищевой промышленности,

энергетики,

сельского хозяйства,

строительства,

транспорт и логистика.

Власти области подчеркивают важность поддержки бизнеса и создание кластеров, которые будут способствовать экономическому росту.

Отметим, в Украине в 10 раз меньше складов, чем в Польше и в 45 раз – чем в США и Германии. В Украине по состоянию на 2025 год действует более 600 складских комплексов, но львиную долю составляют старые помещения, оставшиеся по наследству с советских времен, часто запущены и с неудовлетворительными условиями. Обычно их классифицируют как склады класса С.