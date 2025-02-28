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Под Киевом открыли новую часть крупнейшего логистического агрохимического склада в Европе
В Киевской области открыли новую часть логистического хаба крупнейшего агрохимического склада в Украине и Европе.
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник.
Объект расположен в Обуховском районе и играет стратегическую роль в укреплении экономики во время войны. Он обеспечивает бесперебойную поставку агропродукции и создает новые рабочие места в регионе. Также на территории комплекса построили укрытие в соответствии со всеми нормами гражданской защиты.
По словам Калашника, Киевская область активно восстанавливает логистическую инфраструктуру, значительно пострадавшую от войны. В 2022 году из-за российской агрессии в регионе было уничтожено более 400 тысяч квадратных метров складов, что составляет 20% всех логистических объектов Украины.
"Мы не только восстанавливаем разрушенное, но и становимся сильнее. Несмотря на все вызовы, инвесторы продолжают заходить на рынок Киевщины. Область входит в тройку лидеров среди регионов по объему прямых иностранных инвестиций", — подчеркнул он.
Он отметил, что Киевщина остается привлекательным регионом для инвестиций в сферу:
- машиностроение,
- пищевой промышленности,
- энергетики,
- сельского хозяйства,
- строительства,
- транспорт и логистика.
Власти области подчеркивают важность поддержки бизнеса и создание кластеров, которые будут способствовать экономическому росту.
Отметим, в Украине в 10 раз меньше складов, чем в Польше и в 45 раз – чем в США и Германии. В Украине по состоянию на 2025 год действует более 600 складских комплексов, но львиную долю составляют старые помещения, оставшиеся по наследству с советских времен, часто запущены и с неудовлетворительными условиями. Обычно их классифицируют как склады класса С.