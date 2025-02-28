Під Києвом відкрили нову частину найбільшого логістичного агрохімічного складу в Європі

У Київській області відкрили нову частину логістичного хабу найбільшого агрохімічного складу в Україні та Європі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОДА Микола Калашник.

Об’єкт розташований в Обухівському районі та відіграє стратегічну роль у зміцненні економіки під час війни. Він забезпечує безперебійне постачання агропродукції та створює нові робочі місця в регіоні. Також на території комплексу звели укриття відповідно до всіх норм цивільного захисту.

За словами Калашника, Київська область активно відновлює логістичну інфраструктуру, яка значно постраждала від війни. У 2022 році через російську агресію в регіоні було знищено понад 400 тисяч квадратних метрів складів, що становить 20% усіх логістичних об’єктів України.

"Ми не лише відновлюємо зруйноване, а й стаємо сильнішими. Попри всі виклики, інвестори продовжують заходити на ринок Київщини. Область входить до трійки лідерів серед регіонів за обсягом прямих іноземних інвестицій", – наголосив він.

Він зазначив, що Київщина залишається привабливим регіоном для інвестицій у сфери:

машинобудування,

харчової промисловості,

енергетики,

сільського господарства,

будівництва,

транспорту та логістики.

Влада області наголошує на важливості підтримки бізнесу та створення кластерів, що сприятимуть економічному зростанню.

Зазначимо, в Україні у 10 разів менше складів, ніж у Польщі і в 45 разів - ніж у США та Німеччині. В Україні станом на 2025 рік діє понад 600 складських комплексів, але левову частку складають старі приміщення, що залишились у спадок з радянських часів, - часто занедбані та з незадовільними умовами. Зазвичай їх класифікують як склади класу С.