Под застройку или агросектор: в какие участки земли инвестировать сейчас выгоднее

Цены на земельные участки в Украине продолжают расти, но динамика рынка остается неравномерной. Более всего дорожают большие наделы сельскохозяйственного назначения и под застройку, в то время как количество предложений постепенно уменьшается. В то же время, в сегменте промышленных земель фиксируют как рост, так и падение цен в зависимости от площади.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Агроземля: больше всего дорожают большие участки

В сегменте земель сельскохозяйственного назначения больше всего поднялись цены на большие участки. В частности, стоимость 80 соток повысилась на 69% – до $18,4 тыс. Участки площадью 70 и 50 соток подорожали на 58% и 57% соответственно, а 40 соток – на 22%.

Меньшие наделы растут медленнее: цены на 10-30 соток повысились в пределах 10-16%.

В то же время, предложение в этом сегменте сокращается: количество объявлений уменьшилось на 1-9%. Исключение – большие участки 70-90 соток, где зафиксирован незначительный рост.

Земля под застройку: рост почти по всем площадям

Похожая тенденция наблюдается и на рынке земель под жилищную и общественную застройку. Больше всего подорожали большие участки: 90 соток – на 60% (до $40,7 тыс.), 80 соток – на 38% (до $45,4 тыс.), 1 га – на 25% (до $55,4 тыс.).

Меньшие участки (10-40 соток) прибавили 14-17% в цене. При этом для отдельных площадей (60–70 соток) цены остались без изменений.

Предложение также сократилось, особенно для популярных форматов: количество объявлений на участки 10 соток снизилось на 11%.

Промышленная земля: разнонаправленная динамика

В сегменте земель для промышленности и транспорта ситуация менее стабильна. Часть участков подешевела: в частности, 60 соток – на 36%, 1 га – на 30%, 50 соток – на 25%.

В то же время, отдельные площади демонстрируют рост: участки 80 соток подорожали на 35%, а 10-20 соток – на 18-19%.

Динамика предложения также отличается: для одних площадей количество объявлений растет, для других – сокращается.

Общая картина

Рынок земли в Украине развивается неравномерно. Больше всего дорожают большие участки сельскохозяйственного назначения и под застройку, тогда как предложение в целом сокращается. В промышленном сегменте ситуация более разноплановая: здесь наблюдаются как рост, так и понижение цен и количества предложений в зависимости от площади участков.

Напомним, к началу 2026 года средняя стоимость гектара земли в Украине составила 64 631 грн или почти $1500. В долларовом эквиваленте цена участков растет примерно на 10% в год.