Під забудову чи агросектор: в які ділянки землі інвестувати зараз більш вигідно

земельна ділянка кар'єр земля пісок сосновий ліс
Найбільше дорожчають великі ділянки сільськогосподарського призначення та під забудову / Freepik

Ціни на земельні ділянки в Україні продовжують зростати, однак динаміка ринку залишається нерівномірною. Найбільше дорожчають великі наділи сільськогосподарського призначення та під забудову, тоді як кількість пропозицій поступово зменшується. Водночас у сегменті промислових земель фіксують як зростання, так і падіння цін залежно від площі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Агроземля: найбільше дорожчають великі ділянки

У сегменті земель сільськогосподарського призначення найбільше зросли ціни на великі ділянки. Зокрема, вартість 80 соток підвищилася на 69% – до $18,4 тис. Ділянки площею 70 і 50 соток подорожчали на 58% і 57% відповідно, а 40 соток – на 22%.

Менші наділи зростають повільніше: ціни на 10–30 соток підвищилися в межах 10-16%.

Водночас пропозиція у цьому сегменті скорочується: кількість оголошень зменшилася на 1-9%. Виняток – великі ділянки 70-90 соток, де зафіксовано незначне зростання.

Земля під забудову: зростання майже по всіх площах

Схожа тенденція спостерігається і на ринку земель під житлову та суспільну забудову. Найбільше подорожчали великі ділянки: 90 соток – на 60% (до $40,7 тис.), 80 соток – на 38% (до $45,4 тис.), 1 га – на 25% (до $55,4 тис.).

Менші ділянки (10-40 соток) додали 14-17% у ціні. При цьому для окремих площ (60-70 соток) ціни залишилися без змін.

Пропозиція також скоротилася, особливо для популярних форматів: кількість оголошень на ділянки 10 соток знизилася на 11%.

Промислова земля: різноспрямована динаміка

У сегменті земель для промисловості та транспорту ситуація менш стабільна. Частина ділянок подешевшала: зокрема, 60 соток – на 36%, 1 га – на 30%, 50 соток – на 25%.

Водночас окремі площі демонструють зростання: ділянки 80 соток подорожчали на 35%, а 10-20 соток – на 18-19%.

Динаміка пропозиції також різниться: для одних площ кількість оголошень зростає, для інших – скорочується.

Загальна картина

Ринок землі в Україні розвивається нерівномірно. Найбільше дорожчають великі ділянки сільськогосподарського призначення та під забудову, тоді як пропозиція загалом скорочується. У промисловому сегменті ситуація більш різнопланова: тут спостерігаються як зростання, так і зниження цін і кількості пропозицій залежно від площі ділянок.

Нагадаємо, на початок 2026 року середня вартість гектара землі в Україні становила 64 631 грн або майже $1500. У доларовому еквіваленті ціна дільниць зростає приблизно на 10% на рік.

Автор:
Ярослава Тюпка